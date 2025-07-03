Внешний вид популярного ведущего взволновал фанатов

Популярный американский радио- и телеведущий Райан Сикрест взволновал фанатов внешностью на новых фото. Соответствующие комментарии появились на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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50-летний телеведущий предстал на размещенных кадрах в рубашке и брюках песочного цвета. Также на нем были белые кеды и коричнеый кожаный ремень.

Поклонники обратили внимание на чрезмерную худобу знаменитости и принялись обсуждать его в комментариях под постом.

«Мне он кажется очень худым. Надеюсь, что с ним все в порядке», «С каждым днем ты становишься все тоньше и тоньше», «Я тебя обожаю, но ты сильно похудел. Иногда излишняя худоба может состарить человека», «Тебе нужно начать больше есть», «Скажи нам, что ты не принимаешь препараты для похудения», — высказывались они.

В июне экстремально похудевшая американская рэперша Мелисса Вивиан Джефферсон, более известная как Lizzo (Лиззо), призналась в приеме препарата «Оземпик», предназначенного для лечения диабета.