Как на самом деле сохранить молодость кожи

Врач-косметолог «Олимп клиник» в Воронеже Мария Барбашина рассказала о том, как образ жизни влияет на состояние кожи, и перечислила наиболее распространенные вредные привычки, которые негативно сказываются на ее молодости и красоте.

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Кожа, по словам специалиста, является «лакмусовой бумажкой» общего состояния организма, отражая как здоровье, так и нездоровые привычки.

Мария Барбашина в интервью изданию Южный Федеральный составила топ вредных привычек, негативно влияющих на состояние кожи:

Несоблюдение правил ухода за кожей (неправильное очищение и увлажнение, неподходящие средства, горячая вода).

Частые прикосновения к лицу.

Отсутствие защиты от солнца.

Курение и употребление алкоголя (особенно негативно влияют электронные сигареты).

Нерегулярный сон и стресс.

Переедание и недостаток витаминов (особенно важны общий белок, ферритин, магний, витамин В12 и витамин D).

Эксперт предостерегла от бесконтрольного приема БАДов и витаминов, подчеркнув важность консультации со специалистами.

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