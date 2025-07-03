Стало известно, кто из российских звезд-мужчин решился на пластику

В Сети продолжают обсуждать преображение фигуриста Евгения Плющенко. Редакция «Пятого канала» выяснила, кто еще из российских звезд-мужчин решился на пластику.

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По данным журналистов, пластические операции среди знаменитостей мужского пола набирают обороты. Однако большинство из них до этого ограничивались только телом. К примеру, блогер Давид Манукян откачал себе жир из зоны живота и сделал искусственный рельефный пресс, потратив на преображение более полумиллиона рублей. Расходы юмориста Александра Морозова тем временем превысили стоимость «однушки» в Москве.

«Я же был круглый, как шарик. Метр шестьдесят четыре роста, сто пятьдесят килограмм веса. У меня же это все отвисло», — рассказал артист.

Издание также обращает внимание, что последовал тренду и певец Прохор Шаляпин. На своей странице в социальной сети он выложил видео с бинтами на голове. Предполагается, что исполнитель занялся омоложением.

«Ой, друзья, я все-таки решился на эту чудесную процедуру», — поделился Шаляпин.

В начале июня Евгений Плющенко в соцсетях поделился эмоциями после перенесенной пластической операции у известного хирурга Тимура Хайдарова. Он назвал блефаропластику «просто фантастикой».

Жена фигуриста, продюсер Яна Рудковская, заявила, что изначально Плющенко планировал убрать мешки под глазами, однако врач предложил ему сделать блефаропластику.