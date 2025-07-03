Мечта выглядеть моложе и чуть стройнее знакома многим, но ложиться под нож ради этого готовы далеко не все. Бьюти-блогер @julyabay показала простой прием, с помощью которого можно визуально подтянуть лицо всего за пару минут у зеркала.

Все начинается с кремового скульптора: его нужно нанести по скулам, вытягивая линии к вискам – главное, не опускать их слишком низко. Область нижней челюсти тоже стоит слегка затемнить, чтобы подчеркнуть контур и скрыть размытые линии овала.

Дальше понадобится консилер. Он наносится под глаза, на центр лба и под скулы все в том же восходящем направлении, чтобы усилить лифтинг-эффект. Закрепить макияж лучше сухими текстурами: бронзером и пудрой.

Четыре кисти для идеального макияжа глаз

Такой контуринг подходит для повседневного макияжа и помогает сделать лицо визуально более подтянутым.

Подробнее о том, как повторить такой макияж, смотрите в видео.