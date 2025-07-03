Рэперша Lizzo попала на обложку журнала

Американская рэперша Мелисса Вивиан Джефферсон, более известная как Lizzo (Лиззо), попала на обложку спортивного журнала Women's Health после признания в приеме препарата для лечения диабета «Оземпик», который в последнее время используют многие звезды для похудения. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

37-летняя исполнительница снялась в бордовом спортивном бюстгальтере, облегающих шортах и укороченном лонгсливе. Также она позировала в носках и кроссовках, держа при этом в руках канат. На размещенном кадре видно, что на бедрах и животе знаменитости присутствуют целлюлит и растяжки.

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Пользователи сети разделились во мнениях по поводу фотосессии экстремально похудевшей рэперши. «

Они поместили тебя на обложку, как будто не зная, что ты была на "Оземпике"», «Считается ли твое похудение обманом?», «Я бы не называл это грандиозным возвращением», «Ты вдохновила меня. Я уже сбросила 20 килограммов», «Вот, что мы имеем в виду, говоря о настоящих телах на обложках глянца», «Выглядишь потрясающе», — обсуждали они в комментариях под публикацией.

В июне Lizzo призналась в приеме «Оземпика». Однако артистка уточнила, что она от него отказалась в начале процесса похудения.