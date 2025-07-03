Модель Эльза Хоск попозировала в полупрозрачном платье

«Ангел» Victoria's Secret, модель Эльза Хоск снялась в прозрачном платье без белья. Снимками она поделилась в Instgram.

Эльза Хоск показала фигуру в «голом» голубом платье с глубоким декольте и разрезом. Модель также позировала без нижнего белья. Волосы она распустила, сделала легкие локоны и дневной макияж. Съемка прошла у бассейна с видом на город.

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В апреле Эльза Хоск показала, как носить тренд из 2010 года. Она снялась в белом топе с баской, который, как отмечал стилист Александр Рогов, снова стал актуальным в этом сезоне. Модель сочетала элемент гардероба с леггинсами со штрипками в тон и балетками. «Ангел» Victoria's Secret дополнила образ черными солнцезащитными очками и клатчем. Манекенщица также собрала волосы в гладкий пучок.

Позже Эльза Хоск снялась в белом облегающем платье с разрезом до бедра, к которому надела туфли на каблуках в тон. Модель дополнила наряд массивными золотыми украшениями: браслетами и серьгами. «Ангел» Victoria's Secret уложила волосы в локоны и сделала макияж с черными стрелками и нюдовым блеском для губ.