Кейт Мосс снялась в леопардовом мини-платье с глубоким декольте

Модель Кейт Мосс снялась в леопардовом мини-платье для рекламы Versace. Снимками бренд поделился в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

51-летняя Кейт Мосс позировала в леопардовом мини-платье с глубоким декольте без нижнего белья. Волосы ей уложили локонами и сделали вечерний макияж. В кампейне бренда также приняли участие Клаудия Шиффер, Кристен Макменами, Эмбер Валлетта, Наташа Поли и другие.

«Платья отражают свет, излучаемый этими удивительными женщинами, которые вместе прославляют новаторский дух Versace, нарушающий правила!» — написала дизайнер бренда Донателла Версаче.

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Несколько недель назад Кейт Мосс стала гостьей показа бренда Saint Laurent, который состоялся в рамках Недели моды в Париже. Супермодель пришла на шоу вместе со своей 22-летней дочерью Лилой. Манекенщица выбрала для закрытого мероприятия черную прозрачную блузку в горошек, бархатный жакет, брюки с завышенной талией и лаковые туфли на каблуках. Звезда подиумов также надела массивные золотые браслеты и серьги. Кейт Мосс сделали макияж с угольно-черными стрелками и красной помадой.