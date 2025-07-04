61-летнего Брэда Питта обругали за моложавую внешность

Пользователи сети обругали американского актера Брэда Питта за моложавую внешность. Соответствующие комментарии появились на странице издания Variety в X (ранее — Twitter).

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Журналисты разместили пост, в котором сообщили, что косметика уходового бренда Beau Domaine является секретом молодости 61-летнего актера. Поклонники отреагировали на публикацию критикой самого Питта. Они вспомнили о выпуске журнала GQ 2022 года. Тогда артист предстал на обложке в синей рубашке и с золотой цепью на шее. Кроме того, юзеры сравнили его с миллиардером-биохакером Брайаном Джонсоном, который ради сохранения вечной молодости принимает десятки биодобавок и витаминов, прибегает к инъекциям и часами занимается спортом.

«Он похож на парня, который использовал кровь своего сына, чтобы выглядеть моложе», «Он принимал много лекарств и перенес несколько пластических операций», «Как по мне, он выглядит на все 61 и даже больше», «Такие люди, как Питт, остаются молодыми, и мы ничего не можем с этим поделать», «На обложке GQ он выглядит как 70-летний Кен», — высказывались фанаты в комментариях под публикацией.

В июне сообщалось, что актеры Брэд Питт и Том Круз появились вместе на красной дорожке премьеры фильма «Формула-1» и удивили публику.