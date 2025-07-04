Сестра Кейт Мосс повторила ее культовый образ в ультракоротком платье

Младшая сестра британской супермодели Кейт Мосс Лотти Мосс повторила ее культовый откровенный образ. Соответствующие снимки появились на странице родственницы в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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27-летняя манекенщица поделилась снимками с фестиваля Worthy Farm, на которых она предстала в прозрачном ультракоротком платье с широкими рукавами и черных трусах. Также знаменитость надела кожаный ремень и резиновые сапоги.

Известно, что в таком образе Мосс была замечена в 2005 году на том же фестивале. Тогда знаменитость дополнила свой внешний вид солнцезащитными очками и подобрала к золотистому платью кожаную сумку с металлическими заклепками.

© Соцсети

© Соцсети

© Соцсети

В июне сообщалось, что дочь Кейт Мосс Лила Мосс в откровенном наряде посетила Неделю моды в Париже. Тогда 22-летнюю наследницу манекенщицы заметили на показе мужской коллекции бренда Saint Laurent в мини-юбке и прозрачном лонгсливе, под которым отсутствовал бюстгальтер.