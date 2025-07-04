Модный бренд предложил носить шнурки на шее за девять тысяч рублей

Модный бренд Ushatava предложил россиянам носить шнурки на шее за 9,9 тысячи рублей. Соответствующий товар появился на сайте марки.

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Кожаный шнурок, наконечники которого выполнены из сплава меди, никеля и цинка, рекомендуется носить как самостоятельный аксессуар или использовать в качестве основы для подвесок. Длину изделия можно регулировать.

«Кожаный шнурок — пример функционального минимализма, подстраивающегося под ритм владельца», — гласит описание товара на сайте.

Ранее сообщалось, что в Центральном универсальном магазине (ЦУМе) начали продавать запонки в виде свиньи за миллион рублей. Речь шла о декоративных застежках шведского бренда de GRISOGONO, изготовленных из розового золота.