40-летняя звезда Comedy Woman поделилась фото в откровенном боди
Российская актриса Надежда Сысоева поделилась фото с откровенной съемки. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).
На размещенных черно-белых кадрах 40-летняя звезда юмористического шоу Comedy Woman продемонстрировала фигуру в боди. Изделие было оформлено глубоким декольте и высокими вырезами, которые подчеркивали грудь и бедра знаменитости. К своему образу Сысоева подобрала кроссовки и уложила волосы в легкие локоны.
© Соцсети
© Соцсети
© Соцсети
«Мне потребовался год, чтобы согласиться на эту фотосессию. Год мощнейшей работы над собой», — подписала артистка публикацию.
В июне сообщалось, что Надежда Сысоева в откровенном виде прошлась по пляжу.