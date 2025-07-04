Французский шик, а не пшик: зачем нам тренд на естественность

Сейчас царит тренд на естественность. Это значит — никаких агрессивных вмешательств в свою внешность; ни перекаченных губ, ни брежневских бровей, ни цветных ногтей-когтей с шеллаком. Все максимально природное!

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Звезды делятся в сетях достижениями по выведению филлеров и прочему возвращению к натуральному виду. Острые скулы, подпиленный «как у Джоли» носик, высокие акцентные брови и излишне увеличенные губы подвергаются остракизму и высмеиваются, что интересно, все теми же бьюти-блогерами, которые когда-то эти тренды внедряли в массовое сознание.

И если прическу-ногти-форму губ еще можно изменить, то как быть, допустим, с отпиленным когда-то под общий стандарт красоты носом? Это как с татуировкой: свести ее гораздо дороже, чем нарисовать. Подумалось, что теперь «тренды две тысячи десятых» будут выдавать возраст похлеще, чем паспортные данные. А мода вообще дама изменчивая, и то, что смотрелось на сто баллов еще пару лет назад, сегодня уже относится к разряду «без слез не взглянешь». Но мы же хотим выглядеть актуально, блистать красотой и дождливым летом 2025-го!

Поэтому следуем «тренду на естественность». И если кто-то сейчас вдруг гордо расправил плечи и решил, что, значит, теперь можно не худеть, не избавляться от волос под мышками и вообще вернуться к природе, то у меня для него плохие новости. Никакая вульгарная пластика лица не обойдется человеку так дорого, как «ухоженная естественность». Идеальная ровная кожа, свои здоровые зубы, натуральные гладкие волосы, а не пережженная пакля… Этого не добиться несколькими приемами.

Для того чтобы быть «натурально красивой», нужно вести правильный образ жизни, регулярно посещать косметолога, есть натуральное, пить достаточное количество воды, отказаться от излишеств. Витамины, полноценный сон. Стоматологические пытки с подросткового возраста — брекеты, регулярные осмотры и лечение, если нужно. Еще недавно казалось, что вставь себе белоснежные зубные импланты или виниры — и все, ты уже Голливуд. Вот вспомнилось, как Прохор Шаляпин в прямом эфире демонстрировал унитазный блеск вставных зубов, озвучивал цену на их установку. А потом понял, что только и видны эти его новые санфаянсовые зубы, и избавился от них, сделал что-то более натуральное.

Итак, стиль барби-герл сменился на французский шик без излишеств. Шик, а не пшик. Потому что вот Памела Андерсон, например, просто уже эпатирует публику своей какой-то «потасканной естественностью». То есть лицо ее выглядит уж слишком простым. Особенно — по сравнению с богатой фактурой прошлого.

Наверное, все же главное — чтобы было внутреннее удовлетворение от своей внешности. Знаю прекрасную немолодую женщину — у нее лишний вес и морщинки у глаз. Потому что часто смеется… Мы все вокруг нее как примагниченные крутимся, потому что для каждого у Маришки будет доброе слово, анекдотик, история из жизни и утешение. Она всегда носит длинные широкие платья и обувь без каблуков, презирает украшения и не красится. И абсолютно не комплексует по поводу того, что не является богиней. Не помню, чтобы она худела, чтобы сравнивала себя с кем-то из звезд-ровесниц. Миновали ее и наращенные волосы, и накаченные губы, и неоновый цвет ногтей… Ее обожают муж, дети, коллеги, друзья. И она тоже обожает всех.

И вот в этом, пожалуй, и кроется настоящий шик и подлинная красота.

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