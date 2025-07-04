Как не стать жертвой пластической операции

Пластическая хирургия сегодня – это не только эстетика, но и полноценная медицинская отрасль, требующая строгого соблюдения стандартов. Лектор Общества «Знание», заведующий отделением хирургии, пластический хирург Руслан Абрамов в беседе с «ФедералПресс» рассказал, как отличить профессионала от самозванца и не попасть в опасную ситуацию.

«Мошенники выдают себя за специалистов и проводят сложнейшие манипуляции в условиях, не соответствующих никаким медицинским стандартам. Это прямой риск для жизни пациента», – отметил Руслан Абрамов.

По словам хирурга, в последние годы резко выросло количество предложений в соцсетях и мессенджерах, где под видом обычных косметических процедур продвигаются хирургические вмешательства – от липосакции до абдоминопластики. Часто их выполняют не врачи, а косметологи в непригодных условиях – без анестезиолога, без операционного блока, без лицензий. Все это превращает процедуру в смертельно опасный эксперимент.

Пациенты, стремясь сэкономить, забывают: цена операции формируется не только из работы хирурга, но и из стоимости безопасных материалов, оборудования, анестезии. Заниженная цена – сигнал тревоги, а не повод радоваться скидке.

Как же выбрать безопасную клинику и врача? Руслан Абрамов советует проверять наличие лицензий у клиники – на пластическую хирургию, анестезиологию и реанимацию. Также у врача должна быть аккредитация по профилю пластической хирургии, подтвержденная дипломом и ординатурой. Это можно найти на сайте учреждения или на профильных ресурсах.

Настоящий врач никогда не даст стопроцентной гарантии результата и всегда объяснит риски.

«Если хирург не собирает анамнез, не спрашивает о ваших заболеваниях, операциях, аллергиях и не рассказывает о возможных осложнениях – перед вами не профессионал, а продавец», – подчеркнул он.

Хирург также предостерег от обмана в интернете, по его словам, фотографии «до и после» не должны быть главным критерием. Настоящий специалист говорит не картинками, а делом и знанием.