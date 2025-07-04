Папарацци сняли Кайли Дженнер в откровенном топе

Американская телезвезда Кайли Дженнер попала в объективы папарацци в откровенном образе на прогулке. Соответствующие кадры публикует Page Six.

© Lenta.ru

Уличные фотографы сняли 27-летнюю бизнесвумен во время отпуска в Тоскане. Знаменитость была одета в наряд, состоящий из топа от бикини и белых брюк с заниженной талией.

На бедра она повязала пестрый платок, а в качестве обуви выбрала вьеткамки. Образ завершили черная сумка и солнцезащитные очки.

Ранее Кайли Дженнер опубликовала фото в крошечном бикини и прозрачном топе, продемонстрировав фигуру.