Модель Водянова попозировала в корсете с глубоким декольте для журнала

Модель Наталья Водянова снялась для рекламы бренда Ermanno Scervino. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

43-летняя Наталья Водянова снялась в сером корсете с глубоким декольте и облегающей юбке. Волосы ей собрали в высокий пучок и сделали вечерний макияж с красной помадой. Модель сидела на стуле в винтажном интерьере.

© Газета.Ru

В марте Наталья Водянова и ее муж-миллиардер Антуан Арно посетили показ Christian Dior, который прошел в рамках Недели моды в Париже. Супермодель пришла на закрытое мероприятие в белом макси-платье с блестящим верхом, дополнив его черным поясом, светлыми туфлями на каблуках, золотым браслетом и сумкой. Бизнесмен позировал перед фотографами в черной водолазке, синем брючном костюме и туфлях. Супруги снялись вместе с дизайнером Марией Грацией Кьюри.

Наталья Водянова и Антуан Арно вместе с 2011 года, однако узаконили свои отношения лишь в 2020-м. Супруги воспитывают двоих общих детей — 9-летнего Максима и 7-летнего Романа — а также троих детей супермодели от бывшего мужа, британского аристократа Джастина Портмана: 22-летнего Лукаса, 17-летнюю Неву и 16-летнего Виктора.