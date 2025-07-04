Звезда сериала «Постучись в мою дверь» сменила имидж

Турецкая актриса и модель Ханде Эрчел сменила имидж и показала результат. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), которая насчитывает 32 миллиона подписчиков.

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На одном из размещенных снимков звезда сериала «Постучись в мою дверь» позировала у засервированного и декорированного фруктами стола. При этом она предстала в черном облегающем платье и босоножках на высоких каблуках.

© Соцсети

На фото видно, что 31-летняя артистка сделала сложное окрашивание, осветлив часть волос. При этом она нанесла макияж в стиле смоки айс.

В январе звезда сериала «Постучись в мою дверь» попробовала самый дорогой завтрак в России. Актриса Ханде Эрчел и ее коллега Барыш Ардуч приезжали в Москву на презентацию фильма «Оставь это ветру».