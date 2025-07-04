Как погладить одежду без утюга: десять лайфхаков

В дороге, на даче или в путешествии без утюга тоже можно привести вещи в порядок. Для этого есть простые и доступные методы. Подробные инструкции, как аккуратно разгладить одежду без утюга, — в материале «‎Рамблера».

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1. Пар из чайника

Что нужно:

электрический или обычный чайник

плечики для одежды

Как сделать:

Налейте воду в чайник и вскипятите. Повесьте вещь на плечики. Держите ткань на расстоянии примерно 20–30 см от носика чайника с паром. Медленно перемещайте ткань, чтобы пар попадал на все смятые участки. Дайте одежде повисеть до полного высыхания и остывания пара.

Совет: держите ткань на безопасном расстоянии, чтобы не намочить и не испортить ее.

2. Горячий душ

Что нужно:

ванная комната

горячая вода

Как сделать:

Повесьте одежду на вешалке в ванной. Включите горячую воду, плотно закройте дверь. Оставьте вещь в запаренной ванной примерно на 15–20 минут. Пар разгладит большинство складок. После этого дайте одежде подсохнуть в проветриваемом месте.

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3. Распылитель с водой

Что нужно:

чистый пульверизатор

вода комнатной температуры

Как сделать:

Налейте воду в распылитель. Распылите легкий влажный слой на смятые участки одежды. Аккуратно разгладьте руками или похлопайте ткань по поверхности. Повесьте одежду на плечики и дайте высохнуть естественным образом.

Совет: не переувлажните ткань, чтобы не появились разводы.

4. Мокрое полотенце

Что нужно:

• полотенце

• ровная поверхность (стол, кровать)

Как сделать:

Разложите одежду на ровной поверхности. Намочите полотенце и хорошо отожмите его. Накройте смятые участки влажным полотенцем. Несколько раз прижмите руками. Уберите полотенце и оставьте одежду высохнуть на плоской поверхности.

5. Фен для волос

Что нужно:

фен

вешалка

Как сделать:

Повесьте одежду на вешалку. Смочите проблемные участки легким спреем. Включите фен на среднюю температуру. Направьте поток воздуха на складки с расстояния 10–15 см. Разглаживайте руками по мере высыхания ткани.

6. Катание одежды бутылкой

Что нужно:

чистая пластиковая бутылка с горячей водой

Как сделать:

Налейте горячую воду в бутылку и плотно закрутите крышку. Разложите одежду на ровной поверхности. Плотно прокатайте бутылкой по смятым участкам, как скалкой. Повторяйте движение, пока складки не разгладятся.

7. Матрасный способ

Что нужно:

матрас или диван

Как сделать:

Сложите одежду максимально ровно, убрав руками крупные складки. Положите под матрас или диван. Оставьте на несколько часов или на ночь. Под весом мебельи ткань распрямится.

8. Кастрюля с горячей водой

Что нужно:

металлическая кастрюля

горячая вода

Как сделать:

Налейте кипяток в кастрюлю. Вылейте воду, чтобы оставить кастрюлю горячей. Протрите дно насухо. Прокатайте горячей кастрюлей по ткани как утюгом.

9. Утяжеление

Что нужно:

книги или другой груз

Как сделать:

Разложите одежду на ровной поверхности. Прижмите проблемные участки тяжелой книгой или грузом. Оставьте на несколько часов.

10. Спрей-антистатик и вода

Что нужно:

антистатик или кондиционер для белья

вода

пульверизатор

Как сделать:

Разведите немного антистатика или кондиционера для белья в воде. Распылите на ткань. Аккуратно растяните и расправьте ткань руками. Повесьте на плечики до полного высыхания.

Эти простые методы помогут быстро и удобно разгладить одежду без утюга. Можно комбинировать их для лучшего результата.

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