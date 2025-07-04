Как погладить одежду без утюга: десять лайфхаков
В дороге, на даче или в путешествии без утюга тоже можно привести вещи в порядок. Для этого есть простые и доступные методы. Подробные инструкции, как аккуратно разгладить одежду без утюга, — в материале «Рамблера».
1. Пар из чайника
Что нужно:
- электрический или обычный чайник
- плечики для одежды
Как сделать:
- Налейте воду в чайник и вскипятите.
- Повесьте вещь на плечики.
- Держите ткань на расстоянии примерно 20–30 см от носика чайника с паром.
- Медленно перемещайте ткань, чтобы пар попадал на все смятые участки.
- Дайте одежде повисеть до полного высыхания и остывания пара.
Совет: держите ткань на безопасном расстоянии, чтобы не намочить и не испортить ее.
2. Горячий душ
Что нужно:
- ванная комната
- горячая вода
Как сделать:
- Повесьте одежду на вешалке в ванной.
- Включите горячую воду, плотно закройте дверь.
- Оставьте вещь в запаренной ванной примерно на 15–20 минут.
- Пар разгладит большинство складок.
- После этого дайте одежде подсохнуть в проветриваемом месте.
Уход за вещами летом: девять лайфхаков против пятен и выгорания
3. Распылитель с водой
Что нужно:
- чистый пульверизатор
- вода комнатной температуры
Как сделать:
- Налейте воду в распылитель.
- Распылите легкий влажный слой на смятые участки одежды.
- Аккуратно разгладьте руками или похлопайте ткань по поверхности.
- Повесьте одежду на плечики и дайте высохнуть естественным образом.
Совет: не переувлажните ткань, чтобы не появились разводы.
4. Мокрое полотенце
Что нужно:
• полотенце
• ровная поверхность (стол, кровать)
Как сделать:
- Разложите одежду на ровной поверхности.
- Намочите полотенце и хорошо отожмите его.
- Накройте смятые участки влажным полотенцем.
- Несколько раз прижмите руками.
- Уберите полотенце и оставьте одежду высохнуть на плоской поверхности.
5. Фен для волос
Что нужно:
- фен
- вешалка
Как сделать:
- Повесьте одежду на вешалку.
- Смочите проблемные участки легким спреем.
- Включите фен на среднюю температуру.
- Направьте поток воздуха на складки с расстояния 10–15 см.
- Разглаживайте руками по мере высыхания ткани.
6. Катание одежды бутылкой
Что нужно:
- чистая пластиковая бутылка с горячей водой
Как сделать:
- Налейте горячую воду в бутылку и плотно закрутите крышку.
- Разложите одежду на ровной поверхности.
- Плотно прокатайте бутылкой по смятым участкам, как скалкой.
- Повторяйте движение, пока складки не разгладятся.
7. Матрасный способ
Что нужно:
матрас или диван
Как сделать:
- Сложите одежду максимально ровно, убрав руками крупные складки.
- Положите под матрас или диван.
- Оставьте на несколько часов или на ночь.
- Под весом мебельи ткань распрямится.
8. Кастрюля с горячей водой
Что нужно:
- металлическая кастрюля
- горячая вода
Как сделать:
- Налейте кипяток в кастрюлю.
- Вылейте воду, чтобы оставить кастрюлю горячей.
- Протрите дно насухо.
- Прокатайте горячей кастрюлей по ткани как утюгом.
9. Утяжеление
Что нужно:
- книги или другой груз
Как сделать:
- Разложите одежду на ровной поверхности.
- Прижмите проблемные участки тяжелой книгой или грузом.
- Оставьте на несколько часов.
10. Спрей-антистатик и вода
Что нужно:
- антистатик или кондиционер для белья
- вода
- пульверизатор
Как сделать:
- Разведите немного антистатика или кондиционера для белья в воде.
- Распылите на ткань.
- Аккуратно растяните и расправьте ткань руками.
- Повесьте на плечики до полного высыхания.
Эти простые методы помогут быстро и удобно разгладить одежду без утюга. Можно комбинировать их для лучшего результата.
Ранее мы писали, как вернуть цвет старой одежде.