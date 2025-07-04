Как погладить одежду без утюга: десять лайфхаков

Катерина Саломе

В дороге, на даче или в путешествии без утюга тоже можно привести вещи в порядок. Для этого есть простые и доступные методы. Подробные инструкции, как аккуратно разгладить одежду без утюга, — в материале «‎Рамблера».

Как погладить одежду без утюга: десять лайфхаков
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1. Пар из чайника

Что нужно:

  • электрический или обычный чайник
  • плечики для одежды

Как сделать:

  1. Налейте воду в чайник и вскипятите.
  2. Повесьте вещь на плечики.
  3. Держите ткань на расстоянии примерно 20–30 см от носика чайника с паром.
  4. Медленно перемещайте ткань, чтобы пар попадал на все смятые участки.
  5. Дайте одежде повисеть до полного высыхания и остывания пара.

Совет: держите ткань на безопасном расстоянии, чтобы не намочить и не испортить ее.

2. Горячий душ

Что нужно:

  • ванная комната
  • горячая вода

Как сделать:

  1. Повесьте одежду на вешалке в ванной.
  2. Включите горячую воду, плотно закройте дверь.
  3. Оставьте вещь в запаренной ванной примерно на 15–20 минут.
  4. Пар разгладит большинство складок.
  5. После этого дайте одежде подсохнуть в проветриваемом месте.

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3. Распылитель с водой

Что нужно:

  • чистый пульверизатор
  • вода комнатной температуры

Как сделать:

  1. Налейте воду в распылитель.
  2. Распылите легкий влажный слой на смятые участки одежды.
  3. Аккуратно разгладьте руками или похлопайте ткань по поверхности.
  4. Повесьте одежду на плечики и дайте высохнуть естественным образом.

Совет: не переувлажните ткань, чтобы не появились разводы.

4. Мокрое полотенце

Что нужно:

• полотенце

• ровная поверхность (стол, кровать)

Как сделать:

  1. Разложите одежду на ровной поверхности.
  2. Намочите полотенце и хорошо отожмите его.
  3. Накройте смятые участки влажным полотенцем.
  4. Несколько раз прижмите руками.
  5. Уберите полотенце и оставьте одежду высохнуть на плоской поверхности.

5. Фен для волос

Что нужно:

  • фен
  • вешалка

Как сделать:

  1. Повесьте одежду на вешалку.
  2. Смочите проблемные участки легким спреем.
  3. Включите фен на среднюю температуру.
  4. Направьте поток воздуха на складки с расстояния 10–15 см.
  5. Разглаживайте руками по мере высыхания ткани.

6. Катание одежды бутылкой

Что нужно:

  • чистая пластиковая бутылка с горячей водой

Как сделать:

  1. Налейте горячую воду в бутылку и плотно закрутите крышку.
  2. Разложите одежду на ровной поверхности.
  3. Плотно прокатайте бутылкой по смятым участкам, как скалкой.
  4. Повторяйте движение, пока складки не разгладятся.

7. Матрасный способ

Что нужно:

матрас или диван

Как сделать:

  1. Сложите одежду максимально ровно, убрав руками крупные складки.
  2. Положите под матрас или диван.
  3. Оставьте на несколько часов или на ночь.
  4. Под весом мебельи ткань распрямится.

8. Кастрюля с горячей водой

Что нужно:

  • металлическая кастрюля
  • горячая вода

Как сделать:

  1. Налейте кипяток в кастрюлю.
  2. Вылейте воду, чтобы оставить кастрюлю горячей.
  3. Протрите дно насухо.
  4. Прокатайте горячей кастрюлей по ткани как утюгом.

9. Утяжеление

Что нужно:

  • книги или другой груз

Как сделать:

  1. Разложите одежду на ровной поверхности.
  2. Прижмите проблемные участки тяжелой книгой или грузом.
  3. Оставьте на несколько часов.

10. Спрей-антистатик и вода

Что нужно:

  • антистатик или кондиционер для белья
  • вода
  • пульверизатор

Как сделать:

  1. Разведите немного антистатика или кондиционера для белья в воде.
  2. Распылите на ткань.
  3. Аккуратно растяните и расправьте ткань руками.
  4. Повесьте на плечики до полного высыхания.

Эти простые методы помогут быстро и удобно разгладить одежду без утюга. Можно комбинировать их для лучшего результата.

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