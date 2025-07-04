Как носить черную атласную юбку в стиле 90-х

Чёрная атласная юбка, тренд 90-х, возвращается в 2025 году. Этот минималистичный и универсальный элемент гардероба легко переходит из вечернего образа в дневной, подстраиваясь под любую фигуру.

© Just Talks

Почему чёрная атласная юбка — тренд сезона?

Универсальность. Чёрный цвет и гладкая текстура сочетаются с любыми вещами — от базовых футболок до oversize-блейзеров. Эстетика 90-х. Ностальгия по минимализму супермоделей того времени. Игра света. Атлас отражает свет при движении. Адаптивность. Подходит для всех типов фигур благодаря разнообразию силуэтов — от slim до миди и макси.

На подиумах

В коллекциях весна-лето 2025 чёрная атласная юбка появилась в разных интерпретациях:

Prada. Миди-юбка с лёгкой сборкой в талии, дополненная лоферами. Dolce & Gabbana. Высокая талия, миди-длина. Alberta Ferretti. Низкая посадка, облегающий силуэт с рюшами.

Эти вариации сохраняют минимализм, но адаптируются к современным трендам, привлекая новое поколение.

Стритстайл

Чёрная атласная юбка — тренд стритстайла благодаря универсальности:

Дневной образ. Комбинируйте с топом-бандо, базовой футболкой и oversize-блейзером. Дополните розовыми сандалиями на платформе или балетками-сеткой. Вечерний образ. Добавьте туфли kitten heels или сандалии granny (с широкими ремешками и низким каблуком).

Юбка подходит для любого сезона: сочетайте с лёгкими топами летом или плотными свитерами зимой.

Как выбрать и носить

Цвет и ткань. Чёрный атлас — беспроигрышный вариант, легко интегрируется в гардероб. Силуэт. Миди и макси подходят всем, slim-варианты подчёркивают фигуру, а низкая посадка добавляет трендовости. Стайлинг:

Для дня: футболка, кроссовки или сандалии. Для вечера: топ-бандо, каблуки или ретро-обувь. Для ретро-стиля: свитер, kitten heels, минималистичные аксессуары.

Уход. Атлас требует деликатной стирки, чтобы сохранить блеск.