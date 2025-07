12 тревел-наборов косметики для летних путешествий

Мир отпусков держится на мини-версиях любимой косметики. И желание попробовать новое без разорения кошелька — тоже. Собрали 12 наборов миниатюр, которые скрасят бьюти-рутину и помогут освободить место в чемодане.

Дорожный набор Energy C, Egia

© Super.ru

Три продукта в наборе созданы для того, чтобы работать эффективным трио и дополнять друг друга в базовом уходе. Очищающий гель, сыворотка с витамином С и крем с мультивитаминами смогут закрыть основные потребности кожи. А сыворотка сделает даже больше: внутри есть комплекс, который активизирует клеточные процессы и борется с появлением пигментных пятен. Актуально летом!

Парфюмированные муссы для душа в тревел-формате, Make Sense

© Super.ru

Ароматерапию уважаем не только дома, а везде берём с собой. Формат мусса для душа для бьюти-рынка пока ещё непривычен, поэтому вечерняя рутина станет ещё интереснее. Представьте: горячая вода, мягкая пена плюс сложная, но гармоничная пирамида аромата. Мусс Sense of Freshness — это бергамот, ирис, мандарин и нотки нероли. Тёплый Sense of Warmness — про кедр, ветивер и амбру. Нежный Sense of Security — с сандалом, жасмином и терпким чёрным перцем.

Тревел-набор для ухода за волосами True Soft, Maria Nila

© Super.ru

Волосам в отпуске требуется ещё больше внимания, чем обычно: скажем спасибо палящему солнцу и, частенько, воде с солью или хлором. Спастись можно хорошей базой, например, этими шампунем и кондиционером: оба защищают пряди и смягчают их, реабилитируя после тяжёлых испытаний всадниками летнего Апокалипсиса. В подарок можно насладиться ароматом лилии, розы и жасмина.

Набор для ухода за кожей лица, Dear, klairs

© Super.ru

Спасение для тех, кто не понимает, что делать в поездке с комбинированной кожей: то она жирная, то высыхает в самолёте или поезде за три секунды. В этот набор положили мягкое гидрофильное масло для растворения макияжа или санскрина без лишнего трения ватным диском, пенку для очищения лица, увлажняющий тонер без отдушки и универсальный увлажняющий крем. Минимализм — сила!

Набор Tropical Escape, St Barth

© Super.ru

Набор для бронзовых богинь: в нём есть 4 средства для каждого этапа борьбы за роскошную кожу. Начинаем с масла помадного дерева, которое обеспечит ровный загар, затем используем гель алоэ вера с мятой, чтобы охладиться. Для восстановления после купания в солёной воде или бассейне наносим кокосовое масло или лёгкий лосьон с ароматом ванили.

Набор Travel, Eden

© Super.ru

С таким комплектом можно спокойно и в зал, и в отпуск: в нём четыре базовых средства на каждый день. Мягкий гель для душа с экстрактом красного вина и винограда, дуэт из шампуня и бальзама с кератином и молочко для тела, чтобы ни солнце, ни жёсткая вода не пересушили нежную кожу. Формат упаковки похож на крем для рук, так что продукты действительно компактные.

Набор Sensibio, Bioderma

© Super.ru

Классика в велюровой розовой косметичке. Внутрь положили мицеллярную воду в небольшом размере, чтобы она всегда была под рукой. Вторая баночка в наборе — сыворотка для чувствительной кожи, которая обеспечивает антиоксидантную защиту и увлажнение. При регулярном использовании она поможет в борьбе с морщинами.

Набор миниатюр «Укротитель кудрей», Кудрявый метод

© Super.ru

Кудрявым возить с собой целый арсенал тяжело, ведь следование классическому кудрявому методу — это порой десятки средств в больших объёмах. На помощь придёт этот наборчик: в нём 8 банок в миниатюрном формате, чтобы любые потребности волос были удовлетворены. Начинаем перекличку, чтобы никого не забыть: шампунь для глубокого очищения, крем-шампунь для чувствительной кожи, маска-водоросли, кондиционер, крем-уход, кастард, гель-стайлинг и солевой спрей.

Сет «Я тебе нужен», Anna Sharova

© Super.ru

Опция на случай, когда надо попробовать много разных активных средств и определиться, какое лучше всего подходит коже. В наборе — 5 сывороток. Так получится протестить витамин С, осветляющий пигментацию, средство от синяков под глазами с пептидами, сыворотку с салициловой кислотой, банку с ниацинамидом и экземпляр с коллагеном и гиалуроновой кислотой.

Тревел-набор миниатюр для ухода за кожей «5 шагов», Frudia

© Super.ru

Пять корейских хитов в одной косметичке для путешественниц. Серьёзно, посмотрите на формат и принт с самолётиком! Внутри есть гель для душа с персиком, нежная пенка-моти, отшелушивающие диски с зелёным виноградом, себорегулирующий крем и молочко для тела. То есть и помыться можно, и отшелушиться, и увлажниться буквально с пятью продуктами.

Тревел-набор «Ритуал солнца», Zeitun

© Super.ru

Бронзовую кожу заказывали? Тогда слушайте рассказ об этом сэте. Масло для усиления загара имеет в составе SPF 15, чтобы в отпуске не обгореть, но всё-таки получить ровный золотистый оттенок. Для экстра-защиты в набор добавили молочко с SPF 30: подойдёт для моментов, когда хочется прикрыть от солнца отдельные части тела. В конце всё полируется увлажнением — молочко после загара снимает красноту и убирает жжение.

Дорожный набор Body-Nutri, Lierac

© Super.ru

Базовый отпускной набор, закрывающий основные потребности и тела, и лица. В нём есть солнцезащитная эмульсия с высоким фактором защиты SPF 50, увлажняющий крем с лёгким цветочным ароматом, мицеллярка для снятия макияжа и питательный лосьон для любой части тела. Отдельный плюс за плетёную косметичку, через которую видно наполнение.