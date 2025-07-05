30-летняя невестка Юлии Меньшовой показала седые пряди волос

Невестка Юлии Меньшовой Мария Кукушкина пошла по стопам Энди Макдауэлл и продемонстрировала свою седину. Однако пока что у 30-летней актрисы совсем немного «посеребренных» волос в отличие от голливудской коллеги.

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Мария предстала в личном блоге лежа на кровати. Она смотрелась во фронтальную камеру смартфона и рассматривала возрастные изменения. Кукушкина может похвастаться гладким лицом и превосходной кожей, однако ее локоны уже начали покрываться сединой.

«Думаю, закрашивать ли мне свои седины», — помыслила «вслух» Мария.

Заодно она спросила у подписчиков, как они относятся к таким волосам — это естественно или постыдно?

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На днях невестка Меньшовой отметила свое 30-летие с песнями и танцами. Она не стала устраивать пышное торжество, отдав предпочтение уютному празднику в кругу самых близких. Ее супруг Андрей Гордин отрывался наравне с виновницей торжества и от души отплясывал под народные песнопения.