Вязаные истории: как интегрировать летний тренд в ваш гардероб

Вещи, связанные крючком, неожиданно и триумфально вернулись в моду. Но это уже не те тяжелые скатерти и кофты из бабушкиного сундука. Современные интерпретации — ажурные платья, топы с геометрическим узором, юбки с бахромой, тонкие вязаные комплекты — смотрятся ультрасовременно. Легкость, естественность, текстурность делают этот тренд особенно актуальным. Стилист Маша Ведерникова рассказала, как вписать вязаные вещи в летний гардероб.

Выбирайте светлые и натуральные оттенки

Молочный, бежевый, песочный, белый — такие цвета подчеркивают легкость вязки и дают вещам современное звучание. Кричащие тона и пестрые сочетания легко уводят в сторону фольклора.

«Лучше сделать ставку на базу, а акцент расставить с помощью фактуры. Комбинируйте светлую вязаную вещь с денимом или кожей — так вы балансируете „мягкость“ и добавляете образу завершенности», — говорит эксперт.

Не бойтесь полупрозрачности

Тонкая вязка крючком часто просвечивает — и в этом ее изюминка. Но чтобы не оказаться в зоне визуального риска, подбирайте подложку: минималистичное боди, майку на тонких бретелях или бельевой комплект в тон. Это придает образу собранность. Совет стилиста:

«Под полупрозрачный вязаный комплект наденьте белье в цвет кожи или контрастное — для игры на нюансах. Главное — чтобы нижний слой выглядел как часть образа, а не случайность».

Используйте ажурное полотно как акцент

Если вы не готовы использовать вязаные вещи в полный рост, начните с одного элемента — сумки, панамы, топа или жилета. Такой акцент оживит базовый образ и придаст ему расслабленную летнюю нотку. Особенно актуально смотрятся аксессуары: вязаная сумка на пляж или шляпа с ажурными полями создают расслабленный городской лук.

Комбинируйте с современными силуэтами

Чтобы вязаная одежда не казалась слишком кустарной, важно поместить ее в поле с актуальными формами. Лаконичные брюки палаццо, прямые джинсы, строгие топы, минималистичные босоножки и четкие сумки — все это помогает уравновесить ажурную вязку. Сочетайте вязаные вещи с чем-то графичным — например, с жакетом прямого кроя или крупными очками в духе 70-х.

Не забывайте про текстуру кожи

Крючковая вязка прекрасно смотрится на загорелой коже — это всегда про лето, свободу и тепло. Если у вас светлая кожа, добавьте теплого свечения с помощью бронзера или автозагара, чтобы текстура вязаной вещи заиграла по-настоящему.