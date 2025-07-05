Вязаные истории: как интегрировать летний тренд в ваш гардероб

Вязаные истории: модные идеи, как интегрировать летний тренд в ваш гардероб
Вещи, связанные крючком, неожиданно и триумфально вернулись в моду. Но это уже не те тяжелые скатерти и кофты из бабушкиного сундука. Современные интерпретации — ажурные платья, топы с геометрическим узором, юбки с бахромой, тонкие вязаные комплекты — смотрятся ультрасовременно. Легкость, естественность, текстурность делают этот тренд особенно актуальным. Стилист Маша Ведерникова рассказала, как вписать вязаные вещи в летний гардероб.
Выбирайте светлые и натуральные оттенки
Молочный, бежевый, песочный, белый — такие цвета подчеркивают легкость вязки и дают вещам современное звучание. Кричащие тона и пестрые сочетания легко уводят в сторону фольклора.
«Лучше сделать ставку на базу, а акцент расставить с помощью фактуры. Комбинируйте светлую вязаную вещь с денимом или кожей — так вы балансируете „мягкость“ и добавляете образу завершенности», — говорит эксперт.
Не бойтесь полупрозрачности
Тонкая вязка крючком часто просвечивает — и в этом ее изюминка. Но чтобы не оказаться в зоне визуального риска, подбирайте подложку: минималистичное боди, майку на тонких бретелях или бельевой комплект в тон. Это придает образу собранность. Совет стилиста:
«Под полупрозрачный вязаный комплект наденьте белье в цвет кожи или контрастное — для игры на нюансах. Главное — чтобы нижний слой выглядел как часть образа, а не случайность».
Используйте ажурное полотно как акцент
Если вы не готовы использовать вязаные вещи в полный рост, начните с одного элемента — сумки, панамы, топа или жилета. Такой акцент оживит базовый образ и придаст ему расслабленную летнюю нотку. Особенно актуально смотрятся аксессуары: вязаная сумка на пляж или шляпа с ажурными полями создают расслабленный городской лук.
Комбинируйте с современными силуэтами
Чтобы вязаная одежда не казалась слишком кустарной, важно поместить ее в поле с актуальными формами. Лаконичные брюки палаццо, прямые джинсы, строгие топы, минималистичные босоножки и четкие сумки — все это помогает уравновесить ажурную вязку. Сочетайте вязаные вещи с чем-то графичным — например, с жакетом прямого кроя или крупными очками в духе 70-х.
Не забывайте про текстуру кожи
Крючковая вязка прекрасно смотрится на загорелой коже — это всегда про лето, свободу и тепло. Если у вас светлая кожа, добавьте теплого свечения с помощью бронзера или автозагара, чтобы текстура вязаной вещи заиграла по-настоящему.