58-летняя Рената Литвинова в платье с перьями снялась для глянца

Режиссер Рената Литвинова стала лицом нового выпуска журнала Harper's Bazaar. Снимками издание поделилось в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

На первой обложке 58-летняя Рената Литвинова позировала в черном платье с перьями и высоких перчатках. Актриса стояла на столе и держала люстру. На другой обложке она примерила черную кожаную куртку с глубоким декольте и высоким воротником. Волосы ей уложили волнами и сделали вечерний макияж с угольно-черными стрелками.

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У знаменитости есть 23-летняя дочь Ульяна от бизнесмена Леонида Добровского, с которым она рассталась, когда девочке было шесть лет. Литвинова стала матерью в 33 года. По словам режиссера, только после 30 лет она осознала, что материально и ментально готова к ребенку. Актриса призывала женщин не торопиться рожать детей из-за давления общественного мнения, а задуматься сначала о будущем, оценив все возможности и риски.

В 2022 году артистка эмигрировала в Париж. Во Франции знаменитость играет в театре, принимает участие в модных показах и работает над собственными проектами вместе с дочерью.