Какой маникюр самый трендовый в июле 2025 года

Июль — это пора ярких красок и солнечного настроения, что отражается и в мире маникюра. Летние тренды предлагают разнообразие стилей и оттенков, позволяя каждой девушке выразить свою индивидуальность и настроение. О главных трендах июля 2025 нам рассказала мастер ногтевого сервиса Эльназ Тылесова.

Яркие и насыщенные оттенки

Один из главных трендов июля. Нежные пастельные тона уступают место смелым ярким цветам: коралловый, фуксия, оранжевый и изумрудный.

«Они идеально подходят для летнего времяпрепровождения, добавляя энергии и оптимизма», — отмечает наш эксперт.

Геометрические узоры и абстракции

Маникюр с графическими дизайнами, линиями и формами стал особенно актуален. Такой подход позволяет создавать уникальные и стильные образы, отлично дополняя любой летний лук.

Металлические и зеркальные эффекты

Они тоже набирают популярность. Эльназ:

«Актуальны не только классические серебристые и золотистые оттенки, но и цветные металлики, которые добавляют особый шарм и яркость ногтям. Они отлично сочетаются с простыми летними нарядами и привлекают внимание».

Натуральность и минимализм

Этот тренд остается в актуальных тенденциях маникюра. Ногти, оформленные в нюдовых тонах с легким блеском или матовой текстурой, создают эффект ухоженности и естественности. Этот стиль подходит как для повседневной жизни, так и для офисной обстановки.

Перламутровые текстуры

Они добавляют ногтям изысканности и могут варьироваться от легкого мерцания до яркого блеска, создавая эффект сияния, особенно на солнце.

Тематический дизайн

Лето вдохновляет на создание маникюра с элементами, связанными с природой: цветочные принты, изображения морских волн и ярких фруктов.

«Такие дизайны не только привносят радость, но и вызывают ассоциации с отпуском и отдыхом. Цветочные мотивы подходят для создания легкого, романтичного образа и часто комбинируются с пастельными и яркими тонами», — рекомендует мастер ногтевого сервиса.

Важен уход за ногтями

Также нужно отметить, что летом уход за ногтями выходит на первый план. Жаркие температуры и активный отдых накладывают свои требования к состоянию ногтей. Использование укрепляющих и увлажняющих средств необходимы, чтобы сохранить их здоровье и красоту.