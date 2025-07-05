Какой маникюр самый трендовый в июле 2025 года

Морские волны, металлик и абстракция: самый трендовый маникюр в июле
Июль — это пора ярких красок и солнечного настроения, что отражается и в мире маникюра. Летние тренды предлагают разнообразие стилей и оттенков, позволяя каждой девушке выразить свою индивидуальность и настроение. О главных трендах июля 2025 нам рассказала мастер ногтевого сервиса Эльназ Тылесова.
Яркие и насыщенные оттенки
Один из главных трендов июля. Нежные пастельные тона уступают место смелым ярким цветам: коралловый, фуксия, оранжевый и изумрудный.
«Они идеально подходят для летнего времяпрепровождения, добавляя энергии и оптимизма», — отмечает наш эксперт.
Геометрические узоры и абстракции
Маникюр с графическими дизайнами, линиями и формами стал особенно актуален. Такой подход позволяет создавать уникальные и стильные образы, отлично дополняя любой летний лук.
Металлические и зеркальные эффекты
Они тоже набирают популярность. Эльназ:
«Актуальны не только классические серебристые и золотистые оттенки, но и цветные металлики, которые добавляют особый шарм и яркость ногтям. Они отлично сочетаются с простыми летними нарядами и привлекают внимание».
Натуральность и минимализм
Этот тренд остается в актуальных тенденциях маникюра. Ногти, оформленные в нюдовых тонах с легким блеском или матовой текстурой, создают эффект ухоженности и естественности. Этот стиль подходит как для повседневной жизни, так и для офисной обстановки.
Перламутровые текстуры
Они добавляют ногтям изысканности и могут варьироваться от легкого мерцания до яркого блеска, создавая эффект сияния, особенно на солнце.
Тематический дизайн
Лето вдохновляет на создание маникюра с элементами, связанными с природой: цветочные принты, изображения морских волн и ярких фруктов.
«Такие дизайны не только привносят радость, но и вызывают ассоциации с отпуском и отдыхом. Цветочные мотивы подходят для создания легкого, романтичного образа и часто комбинируются с пастельными и яркими тонами», — рекомендует мастер ногтевого сервиса.
Важен уход за ногтями
Также нужно отметить, что летом уход за ногтями выходит на первый план. Жаркие температуры и активный отдых накладывают свои требования к состоянию ногтей. Использование укрепляющих и увлажняющих средств необходимы, чтобы сохранить их здоровье и красоту.
«Эти тренды позволяют экспериментировать с дизайном, учитывая различные стили и предпочтения, и делают каждый маникюр уникальным и привлекательным в летний период. Помните, что ваши руки — это тоже способ самовыражения, который вдохновляет на новые образы и эксперименты», — отмечает наш эксперт.