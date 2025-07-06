«Они демонические»: озвучена пугающая теория о популярных куклах лабубу

Появилась пугающая теория о популярных в Китае куклах лабубу, которыми щеголяют Ким Кардашьян и Рианна: "Они демонические". Эти игрушечные уродцы стали мировой сенсацией, их носят такие знаменитости, как Ким Кардашьян и Рианна, но некоторые утверждают, что популярные куклы Лабубу "несут в себе демоническую энергию".

Лабубу, популярная коллекционная игрушка, представляет собой озорное создание с круглым пушистым тельцем, широко раскрытыми глазами и зубастой улыбкой. Цена маленькой фигурки начинается от 15 долларов и заканчивается 960 долларами за крупную "мега" версию, пишет Daily Mail.

Однако сторонники теории заговора распространяют пугающую историю о предметах коллекционирования китайского производства, утверждая, что они были вдохновлены Пазузу, демоном из месопотамской мифологии.

Пазузу наиболее известен как зловещая сила, которая вселилась в Риган в фильме ужасов 1973 года "Изгоняющий дьявола", напоминает Daily Mail.

Интернет-расследователи отмечают широкие улыбки кукол и заостренные зубы, отмечая сходство с изображениями Пазузу на древних артефактах. Эти заявления ошеломили интернет-сообщество, и пользователи предположили, что сама Библия предостерегает от Лабубу. "Есть стих, в котором говорится, что сатана маскируется под ангела света", - написал один пользователь, ссылаясь на 2-е Коринфянам 11:14.

Некоторые верующие даже обрызгивают своих кукол Лабубу святой водой, чтобы избавиться от любого мнимого зла, отмечает Daily Mail.

Несмотря на все эти слухи, компания по производству игрушек Pop Mart настаивает на том, что "Лабубу" созданы в скандинавском стиле по мотивам персонажа из детской книги, которого также называют Лабубу.

Ким Кардашьян недавно продемонстрировала свою коллекцию "Лабубу" в соцсети, представив 10 кукол, расположенных в два аккуратных ряда. Ее сын Сейнт ненадолго завладел ее аккаунтом, умоляя компанию-производителя прислать ему гигантского Лабубу и "несколько радужных зубок". Тем временем ее дочь Норт Уэст была замечена с серым Лабубу, свисающим с ее сумочки. Рианна также была замечена с розовым Лабубу, прикрепленным к ее сумочке.

В Сети распространился слух о заговоре, и пользователь TikTok YouWontBelieveMe опубликовал предупреждение: "Если у вас дома есть такой, будьте осторожны. Эти куклы становятся популярными, и люди говорят, что они несут в себе демоническую энергию”.

Пользователь отмечает, что демон Пазузу известен тем, что приносит хаос – и упоминает сообщения о том, что владельцы кукол слышат голоса, испытывают ночные кошмары и просыпаются с необъяснимыми царапинами.

Впечатленные этой теорией некоторые пользователи пытаются продать своих "одержимых Лабубу".

Один из пользователей написал:

"Кто-нибудь хочет купить, возможно, одержимого Лабубу? Моему парню приснился кошмар, что мой Лабубу открывает глаза и прячется в моей сумочке. Я отмахнулась от этого, но теперь не уверена".

"Затем моя мама рассказала мне, как ее подруга (которая является монахиней) рассказала ей, что маленькая девочка в Мексике должна была пройти обряд экзорцизма и что в нее вселился Лабубу".

Пользовательница добавила, что она и ее парень начали слышать странный шепот и хихиканье из-за своего кошачьего дерева. Сначала они не обратили внимания на звуки, но когда они повторились, когда они ложились в постель, она столкнулась с проблемой.

"Я спросила: "Что это за шум?" - вспоминает она.

Ее партнер ответил: "Готов поспорить на что угодно, что это твой Лабубу".

Перепуганная, она потребовала, чтобы фигурки убрали из комнаты. Она сказала ему, что один Лабубу был в письменном столе, а другой пропал. Именно тогда он заглянул за кошачье дерево, откуда доносился шум, и нашел куклу.

Парочка сложила игрушки в пакет и убрала в кладовку. С тех пор, по словам пользовательницы, странные звуки прекратились.

Однако нет никаких доказательств того, что куклы Лабубу могут издавать звуки или связаны с паранормальными явлениями, пишет Daily Mail.

Лабубы - это часть серии "Монстры" – вымышленной вселенной причудливых существ, похожих на эльфов, в которых причудливость сочетается с намеком на угрозу. Популярность этих фигурок резко возросла после того, как Pop Mart выпустил их в виде серии "вслепую", где покупатели не знают, какую версию они получат, пока не откроют коробку, что подогревает их интерес к коллекционированию.

Хотя нет доказательств, что Лабубу связаны со сверхъестественным, их пугающая ухмылка и жутковатое обаяние делают их главными кандидатами для онлайн-трансляций о привидениях.

"Я люблю их, - написал один из фанатов в соцсети, - но я храню свои в закрытой витрине… На всякий случай".

Многие фанаты утверждают, что слухи о лабубу - это современный взгляд на жутковатость, которую когда-то приписывали фарфоровым куклам.