Названа самая модная вещь лета 2025 года

Редакторы Who What Wear назвали самую модную вещь лета 2025 года. Соответствующий материал опубликован на сайте издания.

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Речь идет о топе халтер с бретелями на шее, который в сети сравнивают с гамаками. Отмечается, что данный предмет гардероба обрел популярность из-за своей универсальности: он не только сочетается практически с любым низом, но и идеально подходит женщинам с любым типом фигуры и размером бюста.

По словам обозревателей, на улицах США и Европы появляется все больше девушек в упомянутом топе.

«Носить такой топ можно как с джинсами и брюками, так и с юбками любого кроя — от пышного до облегающего мини», — говорится в статье.

Ранее в июне сообщалось, что неопрятность стала новым модным трендом.