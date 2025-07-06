51-летняя Кейт Мосс снялась в откровенном боди

Британская манекенщица Кейт Мосс снялась в откровенном наряде для итальянского люксового бренда Versace. Соответствующий пост появился в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) модного дома.

51-летняя знаменитость предстала на размещенном кадре в атласном боди с леопардовым принтом и глубоким декольте, который частично оголял ее грудь. Супермодель позировала в черных колготках, с узким ремнем на талии и кожаными перчатками. Ее образ был дополнен макияжем в нюдовых тонах, расслабленной прической и серебряным браслетом.

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В описании под публикацией отмечено, что съемку срежиссировала итальянский модельер Донателла Версаче, которая в марте этого года покинула пост креативного директора Versace. В фотосессии также приняли участие модели Клаудия Шиффер, Наташа Поли, Кристен Макменами, Эмбер Валлетта и другие.

В июне сообщалось, что Кейт Мосс снялась для испанского бренда Zara.