Кимоно — тренд лета 2025: как вписать его в гардероб и с чем сочетать

Если раньше кимоно ассоциировалось с восточной экзотикой или домашней будуарной одеждой, то этим летом оно выходит на передний план модной сцены. Легкое, струящееся, из шелка, льна или вискозы — оно стало новым способом проявить расслабленную элегантность. Современное кимоно — это не театр и не маскарад, а универсальный элемент гардероба, который легко подружить с самыми разными стилями. Стилист Маша Ведерникова дала советы, как вписать его в повседневные образы.

Используйте кимоно как альтернативу жакету

Замените строгий пиджак на струящееся кимоно с поясом — и получите образ, в котором сочетаются структура и легкость. Наденьте его поверх топа и брюк с завышенной талией или на шелковое платье-комбинацию.

«Такой вариант уместен и в офисе с расслабленным дресс-кодом, и на вечерней встрече. Выбирайте кимоно из плотной вискозы или матового шелка — они держат форму, но не выглядят чересчур театрально», — говорит эксперт.

Сочетайте с джинсами, чтобы уравновесить «восток»

Образ с кимоно и джинсами — это модный микс культур, который всегда смотрится актуально. Лучше всего работают укороченные модели прямого кроя или mom fit деним, а вот от скинни лучше отказаться — они могут исказить пропорции. Добавьте белую майку, кожаные сандалии и крупные серьги — получится городской шик с легким налетом бохо.

Пляжный образ? Да, но по-новому

Кимоно по-прежнему остается идеальной накидкой поверх купальника, но сейчас его носят не только на море.

«Попробуйте добавить пояс и надеть его с короткими шортами и топом, или с широкими брюками-палаццо — получится расслабленный, но очень собранный образ. Выбирайте натуральные ткани: лен, хлопок, муслин. И забудьте про слишком яркие принты — лучше играть на нюансах цвета и фактуры», — советует стилист.

Не бойтесь длины до пола — это не только вечер

Длинное кимоно зрительно вытягивает силуэт, скрывает лишнее и добавляет ауры загадочности. Носите его распахнутым, как легкий тренч, или завяжите поясом и превратите в платье. Особенно хорошо работает на контрасте с грубыми босоножками или кедами. Обратите внимание на модели с разрезами по бокам — они добавляют динамики и делают походку эффектной.

Сделайте кимоно частью минималистичного гардероба

Да, кимоно вполне может быть нейтральным — и это главное открытие сезона. Белое, кремовое, графитово-серое или черное кимоно из струящейся ткани станет базовым слоем, который превращает любой образ в законченный. Носите его с монохромными комплектами, акцентируйте пояс или вообще снимите его — и дайте ткани говорить самой за себя.