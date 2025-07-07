Американская фотомодель и актриса Эмили Ратаковски показала откровенное фото. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

34-летняя манекенщица запечатлела себя у бассейна. Она продемонстрировала на камеру грудь в крошечном бюстгальтере от бикини зеленого цвета. Внешний вид знаменитости дополнили золотые круглые серьги и небрежная прическа.

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В июне сообщалось, что Эмили Ратаковски снялась в откровенных образах для глянцевого журнала Elle. Тогда фотомодель предстала в кроп-топе с цветочным принтом и кожаных микрошортах. Кроме того, звезда поделилась снимками, на которых продемонстрировала фигуру в трикотажном полосатом костюме.