Перечислены неожиданные свадебные тренды 2025 года

В День семьи, любви и верности, 8 июля, в столице стартует самый масштабный свадебный фестиваль «Россия. Соединяя сердца». Более 150 пар со всей страны зарегистрируют брак. И в этом году церемонии пройдут по новому формату. Частный организатор свадеб Татьяна Новикова рассказала «Вечерней Москве», какие неожиданные тренды появились в 2025-м.

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Сейчас стали популярны будничные свадьбы. Их молодожены устраивают, чтобы не переплачивать, например, за аренду залов, которая в выходные дни всегда выше. Кстати, в этом году вырос интерес к церемониям на фоне природных ландшафтов — гор, лесов, водоемов.

Часто молодожены удивляют гостей виртуальными приглашениями. Новшество этого года — на церемонию приглашают не только фотографа, но и... художника, который рисует праздник вживую. После свадьбы молодожены получают картины. Что касается развлечений, то часто на празднике предлагают сделать временные татуировки хной. Гости могут проявить фантазию и создать свои собственные авторские коктейли — для этого в баре раскладывают ингредиенты. Еще одна из последних модных тенденций — съедобные арт-центры из фруктов: и красиво, и полезно.

Украшение с огорода

Одна из тенденций свадебного декора 2025 — дикие цветы и даже овощи. На столах, к примеру, вместо привычных всем пионов или роз все чаще будут встречаться «собранные с дачи» цветочные композиции или корзины с овощами: морковью, помидорами и огурцами.

Только пленочный фотоаппарат

Вместо классических фотографий молодые выбирают фото на пленку. Это еще один отголосок стиля ретро, который набирает обороты. Купить пленочный фотоаппарат можно по цене от 4 тысяч рублей.

Приглашение на посадку цветов

Еще один необычный тренд — будущие молодожены высылают своим гостям приглашения с семенами растений внутри. Приглашение изготавливают из посевной бумаги, поэтому после получения его можно посадить в землю и прорастить цветы. Стоит такой экземпляр от 50 рублей.

Рубахи да кафтаны

Новый русский стиль — одно из начинающих набирать сегодня популярность направлений. Такие славянские свадьбы отличаются своей атмосферой: вместо привычных конкурсов — народные игры, вместо классических костюмов — рубахи и кафтаны, а декором служат сухие колосья пшеницы.

Сам себе бармен

Вместо того чтобы нанимать бармена, сейчас принято покупать ингредиенты для коктейлей — фрукты, ягоды, алкоголь, соки — и выставлять их на столе. Гостисмешивают коктейли сами, экспериментируют со вкусами. Можно устроить конкурс на лучший напиток! Это добавит веселья и позволит сэкономить.

Оливье в прошлом

Одна из последних тенденций — фокус на вкусовых ощущениях. Молодожены отдают предпочтениене привычным всем оливье или мясу по-французски, а неожиданному сочетанию, например манго и утки.

Каждого нарисуют

Один из последних трендов — приглашение художника, который рисует на холсте прямо во время церемонии. А в конце дня молодожены получают картину. Стоит такая услуга от 1500 рублей за час.

Всеми руками за любовь

Вместо книги пожеланий молодоженам лучше сделать большой плакат, на котором гости могут оставить отпечаток своей руки и написать приятные напутствия.

Собираем образ невесты

Персональный стилист Ксения Кожемяк рассказала «ВМ» о новинках свадебной моды.

Основной тренд 2025 — заниженная талия на платьях.

Приветствуется и прозрачность, например, в элементах корсета или юбки. Важный момент! Образ не должен быть прозрачным целиком, иначе будет вульгарно.

Еще одна тенденция — платья с драпировкой.

Главный хит свадебного наряда — широкие бедра. Этот эффект может достигаться за счет тканевого объема на юбке по бокам от талии.

Цвет платья не должен быть чисто белым. Лучше отдать предпочтение нарядам в оттенках топленого молока или других кремовых цветов.

Лучшая обувь — босоножки с открытым носом.

Букеты собирают из трендовых лилий и калл, а мода на розы и пионы прошла.

В выборе фаты лучше отдать предпочтение объемным моделям с декором. А еще невесты сегодня любят фату, закрывающую лицо. Некоторые выбирают варианты длиной до пола.

Кстати

Столичные загсы начали принимать заявления на регистрацию брака во время речного круиза. Так, самые первые свадебные церемонии запланированы на 6-е августа. Круизный маршрут пройдет от Фрунзенской набережной до знаменитой сталинской высотки на Котельнической набережной и обратно.

Завидный жених

Среди мужских костюмов на свадьбу в тренде черный цвет. Можно сказать, что это — прямо пик сезона.

Снова в моде тройка в едином цвете: пиджак, жилет, брюки.

На ноги разрешается надеть как классические туфли, так и спортивную обувь без ярких брендов.

Сохранилась тенденция на костюмы шоколадных оттенков.

Популярны также акценты в стиле ретро: например, клетчатая ткань.

В аксессуарах сейчас отдают предпочтение бабочкам. Галстуки уходят на второй план.

Традиции других стран

Духи не испортят праздник

В Норвегии есть традиция, по которой невесте на голову надевают корону с маленькими свисающими амулетами. По легендам, когда девушка двигается, амулеты звенят и отгоняют злых демонов.

Лассо скрепит союз

Во время бракосочетания в Мексике молодоженам на плечи кладут лассо в форме восьмерки. Это символизирует долголетие брака.

Самый необычный выкуп

В Индии есть свадебная традиция: перед тем как подойти к алтарю, жених снимает обувь. А после гости со стороны невесты пытаются ее украсть.

Время заготовить дрова

В Германии существует традиция, по которой жених и невеста, чтобы доказать всем свои умения работать вместе, должны распилить… бревно.

За кислое лицо заплатят

По одной из самых необычных традиций Нигерии жених или гости на свадьбе должны без перерыва класть невесте деньги. А девушка не будет улыбаться и смеяться, пока не окажется удовлетворена суммой наличных.

Насмотревшись на красивую жизнь в турецких сериалах, многие женщины хотят встретить своего «восточного принца», чтобы воплотить сказку в реальность и ответить заветное «да» на «Benimle evlenir misin?» («Ты выйдешь за меня?»). Что необходимо знать перед заключением брака в Турции — разбиралась «Вечерняя Москва».