14 увлажняющих средств для мужской кожи — кремы, сыворотки и лосьоны

Заметили, что бьюти-баночки в ванной подозрительно быстро пустеют? Это верный признак того, что бойфренд или муж втихую пользуется вашими средствами. Пришло время ему обзавестись собственным уходом! Вот 14 увлажняющих продуктов, которые стоит подсунуть благоверному.

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Сыворотка Skin Refreshing Fluid For Homme, Dermafirm

Просто скажите, что ваш любимый корейский актёр пользуется уходом этого бренда. Ну или расскажите, что сыворотка правда сделает жизнь после бритья легче: там есть пептиды и гиалуронка, которые снимают раздражение и убирают чувство стянутости. Плюс модные экзосомы периллы (название не говорите, это сложно) уменьшают количество и яркость покраснений.

Увлажняющий лосьон Men Hydra Boost, Sesderma

Логика работы лосьона такова: три типа гиалуроновой кислоты поместили в крошечные контейнеры-экзосомы, чтобы каждый из видов актива проник на нужную ему глубину кожи. Клетки с гиалуронкой растворяются и выдают оптимальное количество увлажнения на весь день, при этом средство не остаётся липким слоем на поверхности лица. Плюс, конечно, стоит напомнить, что в качественном увлажнении — залог превентивной борьбы с появлением морщин, пусть партнёры тоже начинают гонку с возрастом.

Увлажняющая сыворотка-гидрофиллер, Babor

Если и начинать бьюти-путь с нуля, то сразу с мощных заявлений, правда? В таком случае подойдёт сыворотка-гидрофиллер. Быстро впитывается, даёт серьёзное увлажнение, помогает разгладить линии и морщинки на лице. Плюс формула создана в Германии, как его любимые автомобили.

Энергетический ревитализирующий коктейль для мужской кожи, Egia

Научный подход в студии! Раскладываем ему по полочкам, как работает бьюти-коктейль: кофеин — снимает отёчность, пантенол — убирает раздражения, экстракт снежной водоросли и гликоген — восстанавливают структуру кожи. Про масло маракуйи и витамины можно не упоминать, но мы на всякий случай напомним, что они дают базу: защиту, увлажнение и тонизирование.

Увлажняющая сыворотка Don’t Touch My Hydration, Don’t Touch My Skin

Классическая увлажняющая сыворотка для обезвоженной кожи. Отсутствие грамотного ухода или хаотичный выбор средств для бритья часто приводят именно к такому состоянию, так что это — универсальный базовый выбор. Внутри есть даже гиалуроновые сферы, которые помогут в тяжёлых ситуациях.

Увлажняющий крем-гель Antibac, Dr.Oracle

Подойдёт, если он часто жалуется на воспаления или пощипывание после умывания. Крем-гель лёгкий, не ложится плёнкой и не оставляет ощущения липкости на лице. В составе есть экстракт яблочной мяты, который отвечает за контроль выработки себума и работу с прыщиками.

Гель-сыворотка M89, Vichy

Сыворотка с ультраделикатной формулой и термальной водой в составе. Невесомая текстура совсем не ощущается сразу после нанесения, однако кожа становится мягкой и менее чувствительной к внешнему воздействию. Можно пользоваться и вдвоём!

Сыворотка Sensibio, Bioderma

Успокаивающий продукт: на случай, если кожа совсем раздражена или реактивно реагирует на любое лишнее движение. В составе есть гиалуроновая кислота, знаменитая своими увлажняющими свойствами, и витамин Е. Он борется с возрастными изменениями и даёт антиоксидантную защиту.

Сыворотка Skin Care Jeunesse De L’Homme, Rephase

Брутальный увесистый флакон чёрного цвета, отсутствие ароматов, матовый финиш — что ещё надо, чтобы дорогой взялся за уход за собой? Разве что надпись «для мужчин», а она здесь имеется. И между делом: внутри есть комплекс активов, который успокаивает, даёт лифтинг-эффект и восстанавливает защитные функции кожи.

Крем с маслом бабассу и пантенолом, Zeitun

Особенно зайдёт в ветреные и прохладные дни, которыми это лето балует. Пантенол в составе заживляет ранки и трещинки, масло бабассу — питает, а экстракт розмарина борется с воспалениями и жирностью кожи. Можно наносить на любые сухие зоны, а не только на лицо, эдакий универсальный солдат для истинных ценителей минимализма.

Сыворотка Чага и сфагнум, Levrana

В сыворотке есть экстракты древесного гриба чага и таёжного мха сфагнум, которые сразу напоминают о выживальщиках и походах с палаткой. К счастью, чтобы средство сработало, реальный экстрим устраивать не нужно: достаточно наносить несколько капель под увлажняющий крем, чтобы кожа больше не краснела и стала мягкой на ощупь.

Увлажняющий и укрепляющий крем, KANS

Быстро и просто — всё, как любит любой человек ранним утром или после тяжёлого дня. Крем убирает тусклость и заметно освежает, борется с лёгкой отёчностью от чипсов или залипания в девайсы поздним вечером. В составе — ингредиент, который стимулирует процесс самоочищения клеток, пептиды для борьбы с дряблостью и пантенол для заживления.

Интенсивно увлажняющий крем, M.Aklive

Крем с муцином и без масел в составе, чтобы кожа точно не блестела. Его формула специально разработана для мужчин, в том числе с учётом необходимости регулярно повреждать лицо бритьём. Так что внутрь добавили бисобалол — он уменьшает раздражения и покраснения после использования бритвы. В комплекте — сосудосуживающий, противовоспалительный и ранозаживляющий эффекты. Просто бинго!

Увлажняющий крем для лица с ледниковой водой, Chando

Не простой крем, а с ниацинамидом — активом, который часто используют в уходе за жирной и чувствительной кожей. Он и увлажнение даёт, и регулирует выработку себума. В сочетании с пантенолом и ледниковой водой получается простой, но рабочий продукт на каждый день, который обеспечит длительный комфорт.