14 увлажняющих средств для мужской кожи — кремы, сыворотки и лосьоны
Заметили, что бьюти-баночки в ванной подозрительно быстро пустеют? Это верный признак того, что бойфренд или муж втихую пользуется вашими средствами. Пришло время ему обзавестись собственным уходом! Вот 14 увлажняющих продуктов, которые стоит подсунуть благоверному.
Сыворотка Skin Refreshing Fluid For Homme, Dermafirm
Просто скажите, что ваш любимый корейский актёр пользуется уходом этого бренда. Ну или расскажите, что сыворотка правда сделает жизнь после бритья легче: там есть пептиды и гиалуронка, которые снимают раздражение и убирают чувство стянутости. Плюс модные экзосомы периллы (название не говорите, это сложно) уменьшают количество и яркость покраснений.
Увлажняющий лосьон Men Hydra Boost, Sesderma
Логика работы лосьона такова: три типа гиалуроновой кислоты поместили в крошечные контейнеры-экзосомы, чтобы каждый из видов актива проник на нужную ему глубину кожи. Клетки с гиалуронкой растворяются и выдают оптимальное количество увлажнения на весь день, при этом средство не остаётся липким слоем на поверхности лица. Плюс, конечно, стоит напомнить, что в качественном увлажнении — залог превентивной борьбы с появлением морщин, пусть партнёры тоже начинают гонку с возрастом.
Увлажняющая сыворотка-гидрофиллер, Babor
Если и начинать бьюти-путь с нуля, то сразу с мощных заявлений, правда? В таком случае подойдёт сыворотка-гидрофиллер. Быстро впитывается, даёт серьёзное увлажнение, помогает разгладить линии и морщинки на лице. Плюс формула создана в Германии, как его любимые автомобили.
Энергетический ревитализирующий коктейль для мужской кожи, Egia
Научный подход в студии! Раскладываем ему по полочкам, как работает бьюти-коктейль: кофеин — снимает отёчность, пантенол — убирает раздражения, экстракт снежной водоросли и гликоген — восстанавливают структуру кожи. Про масло маракуйи и витамины можно не упоминать, но мы на всякий случай напомним, что они дают базу: защиту, увлажнение и тонизирование.
Увлажняющая сыворотка Don’t Touch My Hydration, Don’t Touch My Skin
Классическая увлажняющая сыворотка для обезвоженной кожи. Отсутствие грамотного ухода или хаотичный выбор средств для бритья часто приводят именно к такому состоянию, так что это — универсальный базовый выбор. Внутри есть даже гиалуроновые сферы, которые помогут в тяжёлых ситуациях.
Увлажняющий крем-гель Antibac, Dr.Oracle
Подойдёт, если он часто жалуется на воспаления или пощипывание после умывания. Крем-гель лёгкий, не ложится плёнкой и не оставляет ощущения липкости на лице. В составе есть экстракт яблочной мяты, который отвечает за контроль выработки себума и работу с прыщиками.
Гель-сыворотка M89, Vichy
Сыворотка с ультраделикатной формулой и термальной водой в составе. Невесомая текстура совсем не ощущается сразу после нанесения, однако кожа становится мягкой и менее чувствительной к внешнему воздействию. Можно пользоваться и вдвоём!
Сыворотка Sensibio, Bioderma
Успокаивающий продукт: на случай, если кожа совсем раздражена или реактивно реагирует на любое лишнее движение. В составе есть гиалуроновая кислота, знаменитая своими увлажняющими свойствами, и витамин Е. Он борется с возрастными изменениями и даёт антиоксидантную защиту.
Сыворотка Skin Care Jeunesse De L’Homme, Rephase
Брутальный увесистый флакон чёрного цвета, отсутствие ароматов, матовый финиш — что ещё надо, чтобы дорогой взялся за уход за собой? Разве что надпись «для мужчин», а она здесь имеется. И между делом: внутри есть комплекс активов, который успокаивает, даёт лифтинг-эффект и восстанавливает защитные функции кожи.
Крем с маслом бабассу и пантенолом, Zeitun
Особенно зайдёт в ветреные и прохладные дни, которыми это лето балует. Пантенол в составе заживляет ранки и трещинки, масло бабассу — питает, а экстракт розмарина борется с воспалениями и жирностью кожи. Можно наносить на любые сухие зоны, а не только на лицо, эдакий универсальный солдат для истинных ценителей минимализма.
Сыворотка Чага и сфагнум, Levrana
В сыворотке есть экстракты древесного гриба чага и таёжного мха сфагнум, которые сразу напоминают о выживальщиках и походах с палаткой. К счастью, чтобы средство сработало, реальный экстрим устраивать не нужно: достаточно наносить несколько капель под увлажняющий крем, чтобы кожа больше не краснела и стала мягкой на ощупь.
Увлажняющий и укрепляющий крем, KANS
Быстро и просто — всё, как любит любой человек ранним утром или после тяжёлого дня. Крем убирает тусклость и заметно освежает, борется с лёгкой отёчностью от чипсов или залипания в девайсы поздним вечером. В составе — ингредиент, который стимулирует процесс самоочищения клеток, пептиды для борьбы с дряблостью и пантенол для заживления.
Интенсивно увлажняющий крем, M.Aklive
Крем с муцином и без масел в составе, чтобы кожа точно не блестела. Его формула специально разработана для мужчин, в том числе с учётом необходимости регулярно повреждать лицо бритьём. Так что внутрь добавили бисобалол — он уменьшает раздражения и покраснения после использования бритвы. В комплекте — сосудосуживающий, противовоспалительный и ранозаживляющий эффекты. Просто бинго!
Увлажняющий крем для лица с ледниковой водой, Chando
Не простой крем, а с ниацинамидом — активом, который часто используют в уходе за жирной и чувствительной кожей. Он и увлажнение даёт, и регулирует выработку себума. В сочетании с пантенолом и ледниковой водой получается простой, но рабочий продукт на каждый день, который обеспечит длительный комфорт.