Какие пластические операции лучше делать летом

Начнем с конца — любые! Во-первых, современное компрессионное белье удобное, «дышит», быстро высыхает после стирки. Во-вторых, медицинская реабилитация давно шагнула вперед, можно пользоваться душем, не дожидаясь момента снятия швов. В-третьих, технологии не стоят на месте, что позволяет многие операции делать быстрее, а значит сократить интраоперационную травму.

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Впрочем, надо помнить, что жаркая погода негативно сказывается в целом на организме (даже если не делать вообще никаких операций, инъекций и прочего) — летом мы больше потеем, поэтому важно пить много жидкости, чтобы не получить обезвоживания. Также не забываем, в летние месяцы у людей с варикозным расширением вен и венозной недостаточностью усиливаются застойные явления и повышается венозное давление, поэтому может быть большая кровопотеря во время операции (но современные методы останавливают любые кровотечения) — именно поэтому важна консультация с врачом до всех «вмешательств»!

Так какие же операции по изменению внешнего вида наиболее популярны летом? Пожалуйста: блефаропластика, отопластика и маммопластика. Я поговорила с Анной Борисовной Салопенковой, врачом-пластическим хирургом, ассистентом кафедры общей хирургии Смоленского государственного медицинского университета об этой «троице» — что это такое, какой процесс реабилитации и что вообще нужно знать.

Блефаропластика

С возрастом кожа постепенно теряет свою эластичность. Недостаток эластичности в сочетании с постоянным действием силы тяжести и наследственностью приводит к чрезмерному избытку кожи на верхних и нижних веках. Как это исправить? Поможет блефаропластика. Это операция, которая убирает мешки и излишки кожи верхних и нижних век. Можно делать изолированно блефаропластику только верхних, нижних или же обоих век. Она играет жизненно важную роль в омоложении лица!

Предоперационное обследование должно включать тщательный сбор медицинского и офтальмологического анамнеза, а также детальный осмотр кожи и глаз. Симптомы сухости глаз, которые уже существовали, следует выявлять до операции, поскольку они напрямую связаны с послеоперационными осложнениями. При осмотре врач будет учитывать положение бровей, опущение век, положение нижнего века и выраженность носослезной борозды.

Обычно хирург может выполнить верхнюю блефаропластику примерно за 30 минут. При одновременной пластике верхних и нижних век требуется около часа. В зависимости от того, удаляется ли только избыток кожи и жировой клетчатки или выполняется еще какая-то дополнительная работа, время операции может удлиняться.

Какой период восстановления? Хотя эта операция, как правило, безболезненна, у пациента могут появиться небольшие отеки и синички. Большинство людей чувствуют себя комфортно в общественных местах уже через 10–14 дней. Рубчик бледнеет в течение 3-4 месяцев. Во время восстановления после блефаропластики вы можете использовать холодные компрессы и мазь с лимфодренажным эффектом, физиотерапию, чтобы снять отек. Ваш хирург даст вам конкретные инструкции, которые будут включать в себя сроки и этапы реабилитационного периода.

Отопластика

Отопластика — это хирургическая операция по изменению размера, формы и/или положения уха. Поможет решить проблемы с лопоухостью или мочками ушей. Примеры проблем с ушами, которые могут быть устранены хирургическим путем:

Эльфийские ушки — когда кончик уха заострен и отсутствует изгиб внешнего края хряща.

Лопоухость — когда отсутствует изгиб внешнего края, а также естественные складки противозавитка, либо большая глубина ушной раковины.

Чашевидное ухо — очень маленькое ухо.

Большие или растянутые мочки ушей.

Полные или не полные разрывы мочек ушей, следы от пирсинга и тоннелей.

Хирурги могут даже создать новые уши для тех, кто родился без них или потерял их в результате травмы.

Кому нужно делать отопластику? Во-первых, если вы обеспокоены тем, что у вашего ребенка могут быть ушки неправильной формы, возможно, вам удастся избежать хирургического вмешательства. Есть методики безоперационного исправления формы ушей у детей, которые применяются при незначительных деформациях. Если все же потребуется операция, то вам придется подождать, пока ухо ребенка не сформируется — что обычно происходит примерно в возрасте 6 лет.

Что касается взрослых людей, то отопластика улучшит внешний вид ушей, вызванных приобретенной или врожденной деформацией. Она также может изменить размер ушей, которые слишком велики или слишком малы. Также могут быть исправлены нарушения положения и симметрии между обоими ушами.

Больно ли будет после операции? Как правило, боль минимальна или вообще отсутствует. С болью можно справиться с помощью лекарств, которых вам назначит ваш пластический хирург. Необходимо носить специальную повязку, которая обеспечивает правильное положение и защиту новых ушей — повязку нужно будет носить столько, сколько скажет ваш врач! Еще может быть отек, который усиливается через сутки после операции. Рекомендуется обрабатывать после операционные швы ежедневно. К 7-му дню после операции отек значительно уменьшается. Большинство пациентов идет в школу и/или на работу в повязке на следующий день после операции. Чаще швы накладываются рассасывающимся шовным материалом, который снимать не нужно. Как правило, на полное заживление ушей уходит около 12 месяцев. Однако можно ожидать, что большая часть отека спадет через месяц после операции.

Маммопластика

Существует множество причин, по которым женщины хотят изменить форму или объём своей груди: потеря веса, беременность и грудное вскармливание — все это может изменить форму груди и сделать ее не такой наполненной как раньше. Иногда с возрастом грудь становится асимметричной, что затрудняет ношение бюстгальтеров и открытого декольте. А может быть, вам просто хочется, чтобы грудь была аппетитнее, выше, больше (или наоборот меньше) по размеру.

Для женщин, которым не нужны искусственные имплантаты, пересадка собственного жира — это естественный способ сделать грудь более полной и правильной формы. Эта комплексная процедура подарит вам фигуру мечты без необходимости многократных хирургических вмешательств. Можно начать с коррекции фигуры, удаляя жировые отложения из проблемных зон, таких как живот, бедра и ягодицы. Затем этот жир (напомню — ваш собственный, ничей другой не «пересаживают»!) фильтруется, чтобы убрать разрушенные жировые клетки, и его вводят для увеличения объема груди. Такая жировая прослойка увеличивает объем груди и придает ей более упругий и молодой вид. Липосакция с удалением жира для естественного увеличения груди идеально подходит, если вы хотите просто придать своей груди немного больше полноты и скорректировать фигуру, получить красивый силуэт.

В качестве альтернативы, если вы хотите значительно увеличить размер груди, силиконовые имплантаты или комбинация подтяжки молочных желёз с переносом жира могут быть лучшим вариантом для достижения этой цели. Сроки заживления после подтяжки и увеличения груди могут варьироваться в зависимости от того, какая процедура проводится. Тем не менее, через месяц вы сможете обновить свой гардероб новыми сексуальными купальниками и майками. Но помните: сразу после операции придется носить специальный компрессионный бюстгальтер в течение месяца. Его можно снимать если только сходить в душ (и то быстро), нельзя будет спать на боку и животе, заниматься спортом. Но результат того стоит!