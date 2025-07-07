Магия монтажа: пять самых популярных вредных лайфхаков для кожи из TikTok

Сегодня TikTok и другие соцсети стали главными источниками информации для миллионов людей. Там можно найти все — от рецептов до лайфхаков по уходу за кожей. Но что если за вирусным видео скрывается не эффективный метод, а потенциальный вред? Дерматолог, косметолог сети клиник «Семейная» Александра Пашкова рассказала «Вечерней Москве», как отличать действительно полезные рекомендации от опасных и бесполезных лайфхаков.

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Лайфхаки из TikTok набирают миллионы просмотров, и на это есть две причины. Во-первых, они короткие и визуальные — за 15 секунд можно показать чудо-эффект «до и после». Во-вторых, это кажется простым: не нужно идти к врачу, тратить деньги и ждать результатов. Вроде бы все доступно, легко и быстро, но кожа — не игрушка, и реакция на сомнительный совет может быть совсем не такой, как на экране.

Самые популярные опасные советы

Лимон или сода на лицо «для отбеливания и чистки пор»

Эти продукты агрессивны по pH и могут разрушать защитный барьер кожи. В результате вместо сияющего лица вы получите раздражение, ожоги и пигментацию. Особенно опасны такие эксперименты при акне или чувствительной коже.

Перекись водорода как тоник от прыщей

Может казаться, что она подсушивает воспаления, но на деле — повреждает клетки, замедляет заживление и увеличивает риск постакне.

Зубная паста на прыщи

Классика «бабушкиных советов», возрожденная в TikTok. Компоненты пасты не предназначены для кожи и часто вызывают ожоги или аллергическую реакцию.

Бесконтрольное использование масел (кокосовое, оливковое) в уходе

Масла могут быть полезны, но не всем. Комедогенность — их частое побочное действие. Для жирной и комбинированной кожи — это прямой путь к новым воспалениям.

Домашние маски из всего, что под рукой

Яйца, мед, корица, уксус — кожа не должна быть полем для кулинарных экспериментов. Аллергические реакции, дерматиты, даже химические ожоги — не редкость после таких экспериментов.

Как отличить вредный совет от профессионального

Сомневайтесь, если звучит слишком хорошо

Фразы вроде «уберите прыщи за один день» или «омолодите кожу за ночь» — сигнал, что перед вами маркетинговая ловушка, а не научно обоснованный подход.

Универсальные советы для всех типов кожи

Настоящий профессионал всегда уточнит, для какого типа кожи подходит метод. В TikTok же советы универсальны, а это невозможно в дерматологии.

Нет объяснения механизма действия

Если метод работает, специалист сможет объяснить, почему. Видео с магией без логики — это просто шоу, а не медицина.

Автор — не специалист

Важно проверять, кто дает совет. Профессиональный врач всегда указывает свою специализацию, образование, опыт. Блогер с красивой кожей — не равно дерматолог.

Каждый раз, когда вы наносите на кожу сомнительное средство «по совету из интернета», вы берете на себя роль врача, только без профильных знаний и клинического мышления. Тем самым вы рискуете не только потерять время, но и усугубить проблемы с кожей.

Случаи, с которыми люди обращаются к дерматологу после лайфхаков из сети — это не единичные раздражения, а поствоспалительная пигментация, ожоги, дерматиты и хронические воспаления, которые требуют долгого и сложного лечения.

Что делать, если хочется быстро и эффективно

Во-первых, обратитесь к специалисту. Консультация у дерматолога или косметолога всегда даст больше пользы, чем недостоверный совет из соцсети. Во-вторых, проверяйте источники. Следите за врачами и профессионалами, а не просто за красивыми блогами. В третьих, слушайте свою кожу. Даже самый трендовый способ может не подойти именно вам. Покраснение, сухость, зуд — это не что-то, что надо потерпеть, а тревожный знак.

Как правило, в 35–40 лет на коже начинают проявляться первые признаки старения: сухость, морщины и снижение упругости. Как ухаживать за зрелой кожей, рассказала «Вечерней Москве» дерматовенеролог, косметолог сети клиник «Семейная» Ирина Марченко.