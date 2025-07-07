Повторяем стиль Louis Vuitton в повседневных образах

В новой коллекции бренд представил микс исторических мотивов, футуристичных акцентов и городской практичности. Эта коллекция — буквально путешествие через эпохи, которое можно адаптировать для повседневной жизни. Рассказываем, как повторить ключевые тренды показа.

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Струящиеся туники

Одним из главных элементов коллекции стали струящиеся туники с асимметричным кроем и яркими расцветками. Их легкая текстура и шелковистый блеск делают образ воздушным. Такие туники можно носить как самостоятельное платье или комбинировать с длинными юбками и яркими велосипедками для создания многослойного лука. Чтобы добавить спортивной дерзости, наденьте под тунику мини-велосипедки — это не только удобно, но и соответствует трендам. Выбирайте туники в насыщенных оттенках – изумруд, охра или кобальт, или остановитесь на классическом белом для универсального образа. Дополните комплект минималистичными аксессуарами и лаконичной обувью.

Яркие велосипедки

Велосипедки до колена превратились из спортивной одежды в модный must-have. Их яркие расцветки и полосатые узоры идеально сочетаются с объемными блузами или жакетами с пестрыми принтами. Такой контрастный подход позволяет создать эклектичный образ, который выглядит одновременно смело и гармонично. Для повседневного гардероба комбинируйте велосипедки с полупрозрачной блузой или удлиненным жакетом. Завершите образ крупными серьгами и стильными очками в футуристичном дизайне — это подчеркнет вашу уверенность.

Жакеты и топы «песочные часы»

Louis Vuitton представили структурированные жакеты и топы с акцентом на талии, широкими плечами и расклешенным низом. Этот силуэт, напоминающий современную интерпретацию рыцарской брони, выглядит мощно и женственно одновременно. Сочетайте приталенный жакет с плиссированной юбкой или шортами, а для смелого эксперимента добавьте яркие велосипедки.

Полупрозрачные макси-наряды

Полупрозрачные платья и юбки с драпировками стали еще одним ярким элементом коллекции. Эти наряды вдохновлены античностью и эпохой Возрождения. Полупрозрачное платье-комбинация или многослойный комплект из юбки и блузы создают эффект невесомости, но требуют продуманной базы. Используйте бельевой топ, лонгслив или боди, чтобы чувствовать себя комфортно. Такой образ идеально подойдет для летних вечеров или особых событий, где важно подчеркнуть женственность.

Многослойные украшения

Аксессуары в коллекции Louis Vuitton играют ключевую роль. Многоярусные ожерелья с цепями, подвесками и шнурами, вдохновленные придворной эстетикой XVI века, добавляют образу характера. Эти украшения можно носить не только с вечерними нарядами, но и с повседневными блузами, жакетами или даже верхней одеждой. Секрет в многослойности: чем больше элементов, тем выразительнее образ. Попробуйте сочетать массивное ожерелье с минималистичным платьем или яркой туникой, чтобы создать гармоничный контраст.

Как адаптировать тренды Louis Vuitton к своему стилю?

Чтобы воплотить эстетику Louis Vuitton в повседневной жизни, начните с одного-двух ключевых элементов. Например, выберите яркие велосипедки и сочетайте их с базовой футболкой или легкой туникой. Для смелых экспериментов добавьте структурированный жакет и массивные украшения. Главное — не бойтесь сочетать несочетаемое: именно в эклектике кроется магия коллекции Louis Vuitton.