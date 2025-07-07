Ведущая «Дома-2» показала внешность после смены имиджа

Бывшая участница поп-группы «Блестящие», ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Орлова показала внешность после смены имиджа. Соответствующее видео появилось на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

47-летняя знаменитость предстала перед камерой в белом топе, черной кофте и с ярким макияжем. Она запечатлела, как стилист Анджело Верде делает ей укладку. При этом звезда продемонстрировала новый цвет волос, сменив блонд на окрашивание в рыжий оттенок.

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«Когда опомнилась — было уже поздно. Психанули с Верде. Ну как?» — указала в подписи артистка.

Ранее в июле российский певец Егор Крид также показал фото после смены имиджа.