Аромат духов Трампа сравнили с запахом грязных подгузников

Президент США Дональд Трамп выпустил духи с запахом успеха и подвергся насмешкам в сети. Соответствующие комментарии появились на странице журналиста Ари Нафтали Мельбер в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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Ведущий телеканала MSNBC поделился видео из репортажа, в котором рассказал о парфюмерной новинке американского лидера. Речь шла об ароматах под названием Victory 45-47 стоимостью 249 долларов (19,5 тысячи рублей), которые пахнут, по словам Трампа, победой, силой и успехом.

Пользователи сети, в свою очередь, решили обсудить новость в комментариях под постом.

«Пахнет грязным подгузником, кетчупом и автозагаром», «Аромат с нотами дома престарелых», «Какой позор для Америки», «Хотелось бы знать, что думают люди, которые за него голосовали. Им не стыдно?», «Не припомню, чтобы Обама или Байден такое делали», — высказались они.

В январе пользователи сети оценили внешний вид супруги Дональда Трампа Мелании на инаугурации фразой «наряд для похорон Америки».