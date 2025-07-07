Жена российского миллиардера раскрыла секрет красоты

Жена российского миллиардера Владислава Доронина модель Кристина Романова раскрыла секрет красоты и здоровья. Интервью с ней публикует Forbes.

По словам 31-летней манекенщицы, для укрепления иммунитета и очищения организма она еженедельно ходит в баню или сауну. Также избранница предпринимателя убирает мобильный телефон за час до сна и занимается йогой и дыхательными упражнениями по утрам.

«Это заряжает энергией на весь день, делает меня устойчивой к стрессам, укрепляет суставы и иммунитет и стимулирует лимфатическую систему», — заявила она.

В то же время Романова напомнила о важности поддержания водного баланса в организме. Так, она носит с собой бутылку с водой, в которую в жаркую погоду добавляет электролиты. Кроме того, модель ежедневно применяет средства для очищения, тонизирования и увлажнения кожи и использует солнцезащитные кремы.

В июне Кристина Романова показала свой завтрак на фото.