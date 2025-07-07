Как избавиться от прыщей: пять лучших народных средств

На состояние кожи влияют многочисленные факторы, начиная от качества пищи и заканчивая средствами для косметического ухода. При этом воспаления могут появляться даже при здоровом образе жизни. Оптимальным способом решения проблемы станет поход к косметологу. Однако многие предпочитают домашние методы борьбы с временными несовершенствами. Общественная Служба Новостей изучила популярные народные средства для избавления от прыщей.

Акне, или прыщи, часто возникают из-за блокировки волосяных фолликулов отмершими клетками и кожным салом, что приводит к размножению бактерий и воспалению. Помимо лица, акне часто поражают спину и грудь. Причинами могут быть вредная пища, гормональные изменения, прием лекарств или стресс.

Прыщи лучше не трогать и ни в коем случае не давить. Однако при сильной боли и воспалении стоит обратиться к специалисту. В менее серьезных случаях можно попробовать справиться с ними народные средства. При этом важно помнить: при появлении болезненных ощущений или покраснений после нанесения средства, его необходимо немедленно смыть теплой водой.

Среди проверенных способов выделяют использование сока лимона. Он осветляет пигментацию, снимает воспаление и удаляет жирный блеск. Перед применением несколько капель разводят в воде, затем смачивают ватный диск и прикладывают к проблемному участку на 15-20 минут.

Хорошо помогает против воспалений мед. Он действует как природный антибиотик, наносится прямо на прыщ и смывается через 20-30 минут. Еще одно действенное средство зеленый чай. Этот антиоксидант очищает организм от токсинов, выравнивает тон кожи. Заваренный чай можно заморозить и после протирать проблемные участки получившимся льдом. Остуженный пакетик чая можно на несколько минут приложить к воспалению.

Эфирные масла мяты или чайного дерева также обладают антибактериальным и противовоспалительным эффектом. Для приготовления средства понадобятся три капли масла мяты или чайного дерева и пара капель витамина Е. Их смешивают и наносят на ватный диск, который прикладывают к воспалению на две или три минуты. Также можно использовать эфирное масло розмарина, лимона или жожоба.

Ранее дерматолог Хелена Уотсон рассказала, что жир от жарки еды может приводить к прыщам, так как закупоривает поры. Особенно это касается подбородка и лба. В связи с этим врач рекомендовала тщательно очищать кожу и мыть волосы после приготовления еды на масле.