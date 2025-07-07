В ЦУМе появились топы в виде мешков для обуви за 164 тысячи рублей

В Центральном универсальном магазине (ЦУМ) начали продавать топы французского модного дома Balenciaga в виде мешков. Соответствующий товар появился на сайте универмага.

Согласно описанию, данное изделие вдохновлено культовыми чехлами для хранения обуви, которые выполнены в сером цвете и украшены логотипом бренда. Топ изготовлен из хлопкового поплина и оформлен кулисками вдоль линии плеч. Его стоимость составляет 164 тысячи рублей. В настоящий момент изделие можно приобрести за 144,5 тысячи рублей благодаря скидке.

© Lenta.ru

Ранее сообщалось, что модный бренд Ushatava предложил россиянам носить шнурки на шее за 9,9 тысячи рублей. Речь шла об аксессуаре, наконечники которого выполнены из сплава меди, никеля и цинка.