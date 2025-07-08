Как юморная песня про свинок стала новый трендом в Сети

Соцсети захватил новый тренд — видео с животными под песню про поросят, которые помогают друг другу мыться. Трек, который начинается со слов «терли свинки друг другу спинки», не обошел стороной даже иностранцев — несмотря на русскоязычный текст, они тоже выкладывают ролики с этой композицией. «Лента.ру» рассказывает, что известно о песне про свинок, кто ее придумал и как она стала мемом.

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Что за мем «Терли свинки друг другу спинки»

Примерно с середины июня 2025 года социальные сети заполонили видео с маленькими поросятами, принимающими ванну под песню со словами «терли свинки друг другу спинки». В роликах поросята купаются в тазиках, прыгают и скачут в пене или стоят под душем.

Несмотря на то что запомнилась песня строчкой «терли свинки друг другу спинки», называется она иначе — «Хрюшечки». При этом в роликах с мини-пигами используется не весь трек, а лишь первые два куплета.

Полный текст песни «Хрюшечки»

Терли свинки Друг другу спинки, Мыли хвостики-крючки, Отмывали пятачки, Парились веничком, Парились березовым, Вылетали из парной Облачком розовым. Уж такие душечки После баньки хрюшечки! А как облились из ушат, Так уж больше не спешат: Расселись в сенцах, В махровых полотенцах, После пылу-жара Возле самовара, Дуют на блюдца — Друг дружкой любуются: Уж такие душечки После баньки хрюшечки!

Кто придумал песню

Несмотря на то что в социальных сетях трек завирусился недавно, песня «Хрюшечки» появилась еще несколько лет назад. Основой для нее стало стихотворение, которое написал советский и российский писатель Юрий Кушак.

Кто такой Юрий Кушак?

Писатель и переводчик родился в Москве 19 апреля 1936 года. Поэзией он стал увлекаться еще с шестилетнего возраста. Кушак учился в Литературном институте, работал в «Литературной газете», был учеником писателя Льва Кассиля.

По признанию самого автора, детские стихи он начал писать благодаря своей дочери. Когда ей было три года, она показала на рыбку в аквариуме и заявила: «У рыбы вечно полон рот!» На что Юрий Кушак сходу ответил: «Я спать ложусь — она жует, я просыпаюсь — рыба ест». Так он стал детским поэтом.

В 1990-х годах писатель руководил издательством «Золотой ключик», которое выпускало литературу для самых юных читателей. Многие стихи Юрия Кушака были положены на музыку и выпущены на пластинках.

Кушак был лауреатом премии имени Корнея Чуковского «За выдающиеся творческие достижения в современной детской поэзии» и премии «Золотой Остап» за «Антологию сатиры и юмора России XX века».

Писатель также переводил литературу на русский с языков народов СССР, например, с башкирского (Мустай Карим), татарского (Муса Джалиль), калмыцкого (Михаил Хонинов), чувашкого (Раиса Сарби) и многих других.

Автор музыки для композиции о поросятах, которые моются в бане, — российский композитор и детский поэт Александр Пинегин.

Точно неизвестно, когда именно впервые вышел этот трек. По данным американского сайта-энциклопедии Genius, где собраны различные песни, аннотации к ним и информация об артистах, композиция «Хрюшечки» появилась 15 апреля 2018 года. Однако видео с выступлениями детских творческих коллективов под эту музыку загружали на YouTube задолго до этого — например, есть ролик за 2015 год. При этом пользователи Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) в комментариях уверяли, что впервые услышали ее гораздо раньше — по их словам, композиция была создана еще в 1950-х годах.

По признанию автора музыки Александра Пинегина, песня действительно была «написана очень давно». Он также отметил, что эту мелодию раньше часто крутили по радио, причем особенно она полюбилась слушателям станции «Милицейская волна».

На своих выступлениях Александр Пинегин до сих пор исполняет песню «Хрюшечки», записи можно найти в сети.

Почему песня стала популярной

Трек обрел виральность благодаря видео в TikTok, но его можно встретить и в клипах во «ВКонтакте», и в reels в Instagram.

Сначала пользователи снимали ролики с поросятами, повторяющими действия из песни. Но с распространением тренда вариантов видеоряда стало больше: теперь под музыку моются и собаки, и кошки, и тюлени, и лошади, и морские свинки. А есть ролики, в которых вообще никто не моется — просто показывают милых питомцев.

В комментариях пользователи пишут, что слушают этот трек, чтобы расслабиться и отдохнуть от тревожных новостей. Незатейливая детская песня помогает забыть о проблемах и снова почувствовать себя ребенком. Этот эффект усиливается благодаря приятному видеоряду с милыми животными. А еще текст песни очень быстро запоминается и «заедает».

Другие мемные песни последних лет

«Сидим с бобром за столом»

В начале 2025 года Рунет покорила песня «Сидим с бобром за столом».

В песне про бобра обыгрывается известный интернет-мем «Бобр-курва». Он появился в 2022 году, когда в сети обратили внимание на видео с поляком, который шел с бобром до водоема и очень радовался, потому что впервые увидел зверя так близко.

Несмотря на то что слово kurwa переводится с польского как «проститутка» и считается ругательством, ролик стал очень популярным, на него быстро начали снимать пародии с другими животными. В итоге вокруг бобра выросла целая интернет-вселенная, а пользователи шутят, что Польша теперь известна именно этими животными.

Авторы трендовой композиции — музыканты Вячеслав Скрипка и Андрей Попов, работающие в проекте SLAVA SKRIPKA. Первый отвечает за слова, второй — за музыку. Впервые песня про бобра увидела свет в июне 2024 года на телевизионном шоу «Прослушка», где юные творцы представляют свои композиции и получают советы от уже опытных мастеров. Осенью того же года ребята выложили клип. А зимой к ним пришла популярность.

Енот Педро

В прошлом году одним из главных музыкальных мемов стал енот, танцующий по кругу под песню Pedro. Трек вставляли в ролики для передачи ощущения радости и наслаждения жизнью.

Интересно, что енот Педро — это соединение двух чуть менее популярных видео из TikTok: с танцующим зверьком и саундтреком Jaxomy на песню Pedro эстрадной итальянской певицы Рафаэллы Карры. Сначала они вирусились отдельно друг от друга, но позже интернет-умельцы соединили картинку и звук. Так появился веселый тренд из 2024 года.

«Можно я с тобой»

Еще один музыкальный тренд 2024 года — песня «А можно я с тобой» украино-белорусского исполнителя AP$ENT (настоящее имя — Арсений Кисляк). Он написал композицию еще в 2022 году, а через два года трек для себя открыли пользователи TikTok и стали записывать под него видео с животными.

Обычно в роликах показывали бездомных зверей, которые на словах «А можно я с тобой» грустно смотрели в камеру. После склейки юзеры показывали, как кот или собака едут на заднем сиденье машины нового хозяина или спокойно спят в его доме.

Но были и юмористические видео, например, с маленькими детьми, которые везде и всегда готовы следовать за мамой: как только она собирается уйти на кухню или в душ, ребенок появляется из-за угла под песню «Можно я с тобой».

Причем песня «Можно я с тобой» посвящена эмиграции и создавалась на основе личных переживаний и жизненных трудностей автора. Дополнительные трогательные или юмористические смыслы, связанные с животными и детьми, ей добавили пользователи социальных сетей.