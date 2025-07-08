Яркий стиль после 55 лет: как выглядеть модно, а не вычурно

После 55 хочется носить сочные цвета, но страшно переборщить. Расскажем, как добавить в гардероб красок, чтобы избежать образа «бабушки-клоуна».

© ГлагоL

Автор канала «Модной шляпы силуэт» напоминает, что в первую очередь, нужно запомнить правило одного акцента. Главный принцип — баланс. Если выбираете яркую вещь, остальные элементы должны быть нейтральными. К примеру, к коралловой блузе подойдут нейтральные брюки. Избегайте «радуги» в одном образе: красный верх, желтый низ и зеленый аксессуар создают хаос.

Забудьте миф, что после 50 нужно носить только черное. Он подчеркивает усталость. Вместо этого выбирайте теплые тона (для золотистого подтона кожи), холодные оттенки (для пепельных волос), универсальные (темно-синий, шоколадный, глубокий бордо)

Дешевые ткани с кислотными оттенками старят. Делайте ставку на натуральные материалы такие, как плотный хлопок и лен (для повседневности), шерсть и кашемир (для элегантности) и шелк и атлас (для торжественных случаев).

Силуэт важнее размера: полуприлегающий крой стройнит, а мешковатые балахоны добавляют лет. Изюминкой образа станут аксессуары: один выразительный акцент заменяет десяток безделушек. Например, шелковый платок с цветочным принтом к строгому костюму, крупные бусы из янтаря или дерева, сумка с интересной фактурой (кожа, твид)

От чего стоит отказаться. Леопард от головы до пят — лучше выбрать один предмет (сумку или туфли). Узкие джинсы с низкой посадкой — завышенная талия и прямой крой выглядят современнее. Кислотные оттенки — предпочтите чистые, но не кричащие цвета (бирюзовый вместо неоново-зеленого).

Ранее мы назвали пять ключевых принципов, которые помогут выглядеть дорого и не разориться.