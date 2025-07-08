Медсестра назвала неожиданный минус увеличения губ для орального секса

Медсестра Брук Карреро назвала последствия популярной косметической процедуры, которые мешают жить. Соответствующий ролик она опубликовала в TikTok.

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По словам специалистки, которая занимается эстетической медициной, изменение формы губ с помощью ботокса приводит к неожиданным минусам.

Так, Карреро пожаловалась, что после упомянутой процедуры она не может заниматься оральным сексом.

«Мой набор навыков, вероятно, снизился с 10 до 6. Мне кажется, я уже привыкла к тому, как двигается мой рот», — призналась она.

При этом блогерша подчеркнула, что ее муж привык к ее экспериментам со внешностью и смеется над появляющимися побочными эффектами.

Помимо этого, женщина также подчеркнула, что испытывает трудности при нанесении блеска для губ, а также при произношении букв «Б» и «П». Кроме того, по ее словам, из-за отсутствия чувствительности губы трудно сложить трубочкой и задуть свечу.

«Проблема в том, что ботоксу требуется 10-14 дней, чтобы подействовать, и когда этот пик длится от двух до четырех недель, становится очень трудно двигать верхней губой», — пояснила Карреро.

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