Екатерина Климова устроила модную фотосессию на крыше

47-летняя актриса Екатерина Климова поразила поклонников стильной фотосессией на фоне московских крыш. Звезда сериала «По законам военного времени» предстала в дерзком, но элегантном образе: полупрозрачный чёрный свитер выгодно подчеркивал её загорелую кожу, ведь актриса только вернулась с Мальдив, а белая асимметричная юбка - мини спереди и макси сзади - демонстрировала стройные ноги. Завершали образ высокие босоножки на шпильке, стильные солнцезащитные очки и высокая прическа, придававшая особую женственность.

© Super.ru

Фотосессия на крыше вызвала восторженные отзывы в соцсетях.

© Соцсети

© Соцсети

Поклонники восхищались: «Какая красивая! Просто восторг»; «Пример элегантности!».

Однако на фоне этих ярких кадров в СМИ вновь вспомнили о непростой личной жизни актрисы. В частности, о том, что её бывший муж Игорь Петренко, с которым они развелись 11 лет назад, до сих пор имеет задолженность по алиментам. Несмотря на это, актер продолжает участвовать в воспитании общих сыновей, которые после развода остались жить с матерью.