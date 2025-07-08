Звезда Comedy Woman снялась в откровенном образе

Российская актриса Надежда Сысоева снялась в откровенном наряде на новом фото. Соответствующий пост опубликован на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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40-летняя звезда юмористического шоу Comedy Woman разместила черно-белый снимок, на котором предстала без бюстгальтера в оголяющем грудь платье. Упомянутое изделие с обнаженной спиной было декорировано большим бантом.

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В то же время Сысоевой собрали волосы в низкий пучок и нанесли макияж с графическими стрелками.

Ранее в июле звезда Comedy Woman поделилась фото в откровенном боди. Предмет гардероба был оформлен глубоким декольте и высокими вырезами, которые подчеркивали грудь и бедра знаменитости.