Замена Labubu: игрушки Wakuku стремительно набирают популярность

Игрушки Wakuku (Вакуку) могут стать заменой популярным игрушкам Лабубу. Впервые новую игрушку представили на мероприятии Miniso Land от сети магазинов Miniso в марте 2025 года.

На презентации игрушки Wakuku выручка выросла на 90%. С тех пор популярность новинки только увеличивается.

Концепция игрушек Wakuku похожа на Лабубу: покупатель не знает, какая игрушка попадется ему в упаковке. Сейчас тренд на Wakuku носит локальный характер, но может быстро распространиться по миру.