Раскрыты самые модные мужские вещи в 2026 году

Редакторы журнала GQ раскрыли самые модные мужские вещи в 2026 году. Соответствующий материал появился на сайте глянцевого издания.

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Модные эксперты проанализировали показы Недели моды в Италии и Франции в текущем году, вследствие чего выявили ряд тенденций в мужских образах на весну и лето будущего сезона.

Так, мужчинам посоветовали носить полосатые брюки, куртки и рубашки. Кроме того, пижамы, спортивные костюмы и микрошорты также станут трендовыми в предстоящем сезоне, уточнили они.

Помимо этого, специалисты обратили внимание на рубашки навыпуск, незавязанные галстуки и сандалии.

«Сандалии останутся с нами и станут обязательным дополнением к вашему гардеробу, если вы хотите быть стильным. Их все чаще можно увидеть в городах по всему миру за пределами пляжей и бассейнов», — пояснили журналисты.

В список также вошли винтажные кожаные куртки.

«Тренд, который подразумевает заимствование одежды у родителей и бабушек и дедушек, продолжает быть хитом», — заявили эксперты.

В заключение редакторы подчеркнули, что дизайнеры сделали акцент на фиолетовые оттенки в одежде и вышивку на тканях, назвав ее дорогим и модным украшением 2026 года.

Ранее в июле были перечислены 11 модных вещей для жары. Так, в список самых удобных в жаркую погоду изделий журналисты WWD внесли платье длины миди с бретелью на шее.