Бейонсе выступила на сцене в наряде цветов российского флага

Американская певица Бейонсе выступила на сцене в наряде необычного дизайна и привлекла внимание русскоязычных фанатов. Соответствующие пост и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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43-летняя исполнительница предстала на размещенных кадрах в сапогах, перчатках и боди, украшенном бахромой и стразами. При этом последнее изделие выполнено в цветах российского флага — белом, синем и красном. На остальных снимках знаменитость запечатлена в ковбойской шляпе и накидке с длинным шлейфом в той же цветовой гамме.

Поклонники восхитились внешним видом иностранной артистки и принялись обсуждать его в комментариях под публикацией. «Мы русские, с нами Бейонсе», «Где-то плачет один Shaman», «У России есть два друга: армия и флот. И есть еще одна подружка — Бейонсе. Ну наша», «Приезжай к нам. Встретим с хлебом и солью», «Роскошная наша. В День семьи, любви и верности нам такой подарок сделала», «Надеюсь, ты пела "Матушку-землю"», — высказывались пользователи сети.

В мае сообщалось, что Бейонсе повторила культовый образ 22-летней давности.