Ким Кардашьян похвасталась бриллиантовыми ожерельями

Американская телезвезда Ким Кардашьян похвасталась роскошными украшениями. Об этом пишет Page Six.

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Журналисты издания обратили внимание на снимки предпринимательницы в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), сделанные на свадьбе основателя Amazon Джеффа Безоса и репортерши Лорен Санчес. На них Кардашьян предстала с двумя массивными ожерельями из ассортимента ювелирного бренда Moussaieff. Так, согласно информации, первое изделие оформлено разноцветными бриллиантами весом 105,69 карата, а второе — драгоценными камнями весом 63,23 карата. Общая стоимость украшений составляет 50 миллионов долларов (около 3,9 миллиарда рублей).

Уточняется, что предпринимательница также надела на свадебное торжество серьги с белыми бриллиантами и кольца упомянутой марки.

Ранее сообщалось, что Ким Кардашьян пришла на церемонию Безоса и Санчес в откровенном наряде. Тогда телезвезда выбрала корсет, чулки и накидку асимметричного кроя.