Как создать натуральные объемные губы: прием визажиста Хейли Бибер

Визажист Хейли Бибер поделился простым способом, который помогает создать объемные, но при этом естественные губы без инъекций и фильтров.

Все начинается с карандаша. Контур нижней губы оформляется привычно – по форме, с прокрашиванием контура. А вот с верхней губой есть важный нюанс: линию нужно вести снизу вверх, не акцентируя изгиб. Визажисты советуют не обрисовывать «лук Купидона», а наоборот – продолжать линию мягко, чтобы создать эффект объема.

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После этого появляется легкая тень, именно она визуально делает губы пухлее. Чтобы усилить эффект, контур растушевывается синтетической кистью, буквально вбивается в кожу. Внутреннюю часть губ лучше заполнить блеском.

Подробнее о том, как повторить такой макияж рассказала в своем видео блогер @julyabay.