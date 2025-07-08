Анна Трегубенко похвасталась мускулами на фото в бикини

Дочь российской актрисы Марии Шукшиной Анна Трегубенко похвасталась мускулами на фото в купальнике. Соответствующее фото появилось в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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36-летняя внучка народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной снялась, стоя в водоеме. Она предстала перед камерой в ярко-розовом бикини, состоящем из топа с треугольными чашками и V-образных трусов с завязками на бедрах.

Также Трегубенко показала на фото декольте крупным планом, запечатлев, как посылает воздушный поцелуй.

В сентябре 2023 года стало известно, что Трегубенко отобрала у Федосеевой-Шукшиной квартиру и перестала выходить на связь. По словам народной артистки, она переписала жилье на внучку по ошибке.

Прежде Анну Трегубенко уже обвиняли в мошенничестве с недвижимостью бабушки. Как тогда утверждалось, она незаконно продала принадлежавшую Федосеевой-Шукшиной квартиру в центре Санкт-Петербурга. Недвижимость была реализована без ведома знаменитости. Сумма сделки составила семь миллионов рублей.