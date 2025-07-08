Что необходимо сделать для кожи в аномальную жару

Несколько дней назад все хором жаловались на холод и дожди. Ну что же, теперь мы дружно страдаем, потому что случился полноценный летний зной. И это, конечно, не только изнуряющие жара и духота, но и верный путь к отекам, воспаленной коже и ощущению «пухлого» лица. Особенно страдают те, кто и без того склонен к задержке жидкости. Как помочь себе в такой ситуации? Косметолог Лиана Давыдова рассказала, какие средства с охлаждающим эффектом действительно работают и как их правильно использовать.

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Охлаждающие гели и патчи: держим в холодильнике

Самый простой и действенный способ — завести отдельную полку в холодильнике для косметики. Гели с ментолом, алоэ или огурцом, патчи под глаза с кофеином и даже фейс-мисты — все они начинают работать эффективнее, если их наносить прохладными.

«Важно: не прикладывайте их к лицу слишком долго и не используйте их сразу после загара — кожа может среагировать раздражением. А чтобы усилить эффект, используйте такие средства утром, сразу после пробуждения — когда отеки особенно заметны», — говорит эксперт.

Массаж по утрам: выполняем регулярно

В жару лимфа двигается медленно, а значит, и отеки появляются быстрее. Ежедневный лимфодренажный массаж лица (даже руками!) по охлаждающему крему или сыворотке помогает «разогнать воду». Особенно хороши роллеры из кварца или гуаша — их можно хранить в холодильнике и использовать по утрам. Начинайте от центра лица к периферии, не надавливая — главное в регулярности. А еще не забудьте про область под подбородком и шею: здесь тоже может скапливаться лишняя жидкость.

Крем с ментолом — но не каждый день

Ментол и эвкалипт создают на коже эффект прохлады, что приятно в жару, но при частом использовании могут пересушивать кожу или вызывать раздражение.

«Используйте их курсами (например, в самые жаркие дни) и чередуйте с увлажняющими средствами без агрессивных компонентов. И обязательно наносите их только на хорошо очищенную кожу. Для чувствительной лучше выбирать формулы с низкой концентрацией ментола и обязательно делать патч-тест», — советует косметолог.

Не забывайте про увлажнение

Да-да, пить нужно, но и кожу нужно поить. Используйте увлажняющие тоники и спреи без спирта, особенно после прогулок. А еще: носите с собой мини-спрей с гидролатом мяты или василька — они хорошо снимают жар, покраснение и даже легкое раздражение. Если кожа склонна к сухости, после спрея сразу наносите легкий крем, он «запечатает» влагу.

Убираем отеки изнутри

Соль, сладости и газировка усиливают отеки. В жару стоит сделать ставку на продукты, богатые калием: огурцы, арбузы, зелень, авокадо. И не забывайте приподнимать голову во сне (высокая подушка или второй валик помогут), и не сидите, закинув ногу на ногу: это ухудшает лимфоток даже в лице. А вот после тяжелого дня, особенно если вы много ходили пешком или стояли, полезно полежать 10 минут с ногами, поднятыми выше уровня сердца, это помогает лимфе «сбросить груз».